OM Mercato : Alexis Sanchez envoie un message fort aux dirigeants

Présent en conférence de presse avant le match entre l’ OM et le Stade Rennais, Alexis Sanchez a fait le point sur son avenir à Marseille.

Lors du dernier mercato estival, les dirigeants de l' OM sont parvenus à convaincre Alexis Sanchez de signer en Provence après la rupture de son contrat avec l’Inter Milan. Arrivé en grande pompe à Marseille, l’attaquant chilien a rapidement confirmé son statut de buteur redoutable. Malgré son âgé avancé (34 ans), Alexis Sanchez a toujours une énergie débordante et reste très efficace devant les buts adverses.

Auteur de 13 buts en 31 apparitions, il est sans contexte l’un des meilleurs joueurs de l’ OM cette saison. D’ailleurs, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est livré sur son avenir à court terme. Alexis Sanchez a affiché sa volonté de continuer sa carrière à l’ OM, une manière sans doute pour lui de réclamer une prolongation de contrat qui expire en juin prochain. « J'ai envie de rester ici, je suis ici pour gagner des titres, ça ne m'intéresse pas de finir deuxième, je veux être champion ici », a-t-il assuré dans des propos rapportés par Le Phocéen.

OM Mercato : Alexis Sanchez déterminé à remporter des titres à Marseille

Perfectionniste, Alexis Sanchez espère toujours remporter un titre avec l’ OM, même si la lourde défaite face à Annecy, mercredi en quart de finale de la Coupe de France, a mis un terme au rêve des Phocéens de remporter un trophée cette saison. Conscient de la faute professionnelle que lui et ses coéquipiers ont commis face aux pensionnaires de Ligue 2, le Chilien a une nouvelle fois présenté ses sincères excuses aux supporters de l' OM.

« C’est une défaite qui fait mal, la pire de ma carrière. On présente nos excuses aux supporters. C'est une énorme déception et la meilleure façon de se relever est de gagner ce week-end », a-t-il ajouté. À l’instar de ses partenaires, Alexis Sanchez a livré une pâle copie contre Annecy. Son penalty manqué en seconde période a beaucoup de mal à passer auprès des ultras marseillais. Quoi qu'il en soit, le joueur devra vite retrouver son efficacité, tout comme l' OM, qui n'a plus le droit à l’erreur en championnat.

2e Ligue 1, le club phocéen devra impérativement s’imposer dimanche sur la pelouse du Stade Rennais en vue de conserver sa place sur le podium. « Ce sera un match important et difficile. On a un bon groupe et on pratique l'un des plus beaux football en France, j'espère qu'on gagnera dimanche », a lancé Alexis Sanchez, persuadé que son équipe devra renouer avec le succès au plus vite afin de sortir de cette mauvaise passe.