OL : Terrible coup dur pour l'Olympique Lyonnais face à Lorient

Publié par Enzo Vidy le 03 mars 2023 à 20:22

Alors que l' OL reçoit le FC Lorient dimanche au Groupama Stadium, Laurent Blanc a annoncé ce vendredi le forfait d'Anthony Lopes.

C'est un OL à nouveau diminué qui s'apprête à recevoir le FC Lorient dimanche au Groupama Stadium. Si les Lyonnais sont parvenus à se qualifier à l'arrache mardi dernier face à Grenoble (2-1) en Coupe de France, il y a eu beaucoup de casse au sein de l'effectif de Laurent Blanc.

À l'issue de la rencontre, Jeffinho et Bradley Barcola ont été annoncés blessés aux ischio-jambiers par leur coach, et si le pur produit du centre de formation lyonnais devrait pouvoir tenir sa place dimanche, la recrue brésilienne n'aura pas cette même réussite. De plus, l' OL ne pourra toujours pas compter sur le retour d'Alexandre Lacazette, qui est encore trop juste, après sa blessure contractée lors de la victoire face à Lens (2-1) le 12 février dernier.

Pas mal de joueurs blessés donc pour Laurent Blanc et son équipe, qui vont devoir faire face à un forfait de dernière minute d'après les dires de l'entraîneur lyonnais ce vendredi après-midi.

OL : Anthony Lopes absent face au FC Lorient

C'est un coup dur supplémentaire pour l' OL, à deux jours du choc face au FC Lorient. Présent ce vendredi en conférence de presse, Laurent Blanc a annoncé le forfait assez inattendu d'Anthony Lopes, blessé face à Grenoble mardi dernier. "Anthony Lopes a joué avec un doigt cassé contre Grenoble. Il se l’est cassé pendant l’échauffement. C’est actuellement très douloureux, mais le médecin serait plus apte à en parler.

Le doigt est très enflé, donc il va faire l’impasse sur le match de dimanche et on espère le récupérer vite." Une très mauvaise nouvelle pour l' OL qui devra donc faire sans l'un de ses tauliers, face à une équipe lorientaise qui ne sera pas simple à jouer.