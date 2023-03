OM Mercato : Igor Tudor tient une nouvelle pépite en attaque

Publié par Dylan le 04 mars 2023 à 09:28

Malgré l'élimination en Coupe de France, l'OM n'a peut-être pas tout perdu. Une pépite a régalé pour sa première, ce qui pourrait lui servir pour l'avenir.

Les temps sont durs à l'Olympique de Marseille. D'abord éliminé en phase de poules de Ligue des Champions, le club phocéen a vécu un nouveau traumatisme. Mercredi dernier, Igor Tudor et ses hommes ont été sortis de la Coupe de France, une compétition qui semblait leur tendre les bras. Il y avait plusieurs raisons de croire au sacre. Tout d'abord, le PSG (vainqueur en 2020 et 2021) n'était plus présent car éliminé par Marseille en huitièmes de finale.

Puis, les derniers candidats étaient à la portée des Phocéens. Le FC Nantes était sans doute l'adversaire le plus redoutable, participant à sa propre succession. Venaient ensuite l'Olympique Lyonnais, seulement neuvième de Ligue 1, puis le Toulouse FC. Le promu figure actuellement à la onzième place de l'élite. Enfin, seul le FC Annecy représentait la Ligue 2, faisant donc office de petit poucet au stade des demi-finales. C'est pourtant ce club qui a triomphé de l'OM en Coupe de France, au terme d'un match au scénario extraordinaire (2-2, 6-7 TAB).

François Régis Mughe, prêt à éclore avec l'OM ?

Buteur lors de cette rencontre folle face au FC Annecy, le jeune François Régis Mughe (18 ans) s'en souviendra toute sa vie. Il s'agissait de sa première réalisation avec l'équipe professionnelle de l'OM. Ce but a été d'une grande importance car il a permis au club phocéen d'y croire jusqu'au bout. Selon son ancien directeur de formation, Jean Flaubert Nono, sa prestation n'est pas choquante : « C’est un joueur de couloir à fort potentiel qui peut joueur à droite ou à gauche, je le trouve d’ailleurs bien plus fort à gauche. Il peut aussi évoluer comme deuxième attaquant derrière une pointe. Il a des qualités de dribble et de vitesse, notamment en reprise d’accélération, très intéressantes » a-t-il d'abord précisé dans des propos relayés par le média CoeurMarseillais.

De là à l'imaginer avoir plus de temps de jeu à l'OM ? Jean Flaubert Nono y croit : « Il avait tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs. (…) c’est sympa ce qui lui arrive. L’effectif n’étant pas pléthorique à l'OM, on pouvait espérer qu’il ait un peu de temps de jeu. Marquer devant 64 000 spectateurs, ça va lui donner de la confiance. J’espère que le public marseillais apprendra à le connaître et à l’apprécier » a-t-il conclu. En tout cas, le coach phocéen Igor Tudor a pu découvrir son talent devant le but.