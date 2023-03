PSG Mercato : Le Paris SG tient « un incroyable phénomène »

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 10:28

En investissant 45 millions d’euros pour s’offrir Nuno Mendes l’été passé, le PSG a mis la main sur un crack, l’un des meilleurs de la planète à son poste.

Prêté contre un chèque de 7 millions d’euros durant l’été 2021 par le Sporting Portugal, Nuno Mendes s’est rapidement imposé au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Permettant du coup au club de la capitale française de régler définitivement son problème au poste de latéral gauche, l’un des points faibles des Rouge et bleu depuis la retraite du Brésilien Maxwell en 2017.

C’est donc tout logiquement que les Rouge et Bleu ont versé au club portugais les 38 millions d’euros nécessaire pour s’offrir définitivement les services du défenseur de 20 ans. Désormais lié au Paris SG jusqu’en juin 2026, Nuno Mendes fait déjà l’unanimité au sein du vestiaire parisien. De l’avis de plusieurs observateurs, c’est assurément le plus beau coup depuis la signature de Kylian Mbappé en août 2017.

PSG Mercato : Nuno Mendes validé par le vestiaire du Paris SG

Formé au Sporting Portugal, Nuno Mendes a prouvé à ses anciens dirigeants qu’il était déjà prédestiné à une grande carrière. D’ailleurs, son ancien formateur Leonel Pontes ne dit pas le contraire comme il l’a confié dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

« Il est vraiment très fort sur le plan physique. Parfois, il lui arrive encore d’avoir des blessures, car Nuno possède une musculature de vitesse. Mais je le trouve incroyable, super fit. Dans une équipe comme le PSG qui attaque beaucoup, il garde toujours la même intensité. Il attaque et défend tout le temps ! », s’est exclamé le technicien portugais.

Pour sa part, Costinha, ancien international portugais, considère tout simplement Mendes comme « un phénomène. Dès ses premiers matchs, ce n’était pas le mec qui jetait la serviette par terre. Il n’a pas peur non plus quand il va jouer dans un stade chaud et c’était déjà le cas quand il jouait à 17 ou 18 ans avec le Sporting », a expliqué le compatriote de Cristiano Ronaldo au journal régional.

Toujours selon Costinha, le bon comportement de Nuno Mendes « donne envie à des joueurs comme Kylian, Neymar, Messi ou Sergio (Ramos) de jouer avec lui. On le voit sur le terrain. » Considéré aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus talentueux du monde, le protégé de Christophe Galtier a déjà conquis le public du Parc des Princes et le Paris Saint-Germain.