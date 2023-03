OGC Nice-AJ Auxerre : L'Europe dans le viseur du Gym, les compos

Publié par Enzo Vidy le 02 mars 2023 à 19:56

Après sa victoire retentissante à Monaco, l'OGC Nice reçoit l'AJ Auxerre avec l'Europe en ligne de mire. Voici les compos des deux équipes.

L'OGC Nicepoursuit sa folle remontée au classement de Ligue 1. Depuis le 11 janvier dernier, date du premier match de Didier Digard sur le banc du Gym, les Aiglons sont sur une série de 8 matches sans défaite, avec 6 victoires et 2 matchs nuls. Le week-end dernier, sur la pelouse de l'AS Monaco, l'OGC Nice a infligé une véritable correction à son voisin monégasque, en s'imposant 3-0, avec la totalité des buts inscrits en première période.

Au classement, le Gym ne cesse de grappiller des points sur ses concurrents, et commence tout doucement à se rapprocher de la 5e place, synonyme de qualification européenne en fin de saison. À l'heure actuelle, les Niçois occupent la 7e place, et n'ont que 5 points de retard sur le Stade Rennais. Vendredi soir, l'OGC Nice a rendez-vous avec l'AJ Auxerre à l'Allianz Riviera, avec l'occasion de revenir provisoirement à deux longueurs de l'Europe.

OGC Nice-AJ Auxerre : Aaron Ramsey probablement absent contre l'AJA

Touché à Monaco le week-end dernier, et sorti à la 35e minute de la rencontre, Aaron Ramsey ne devrait sans doute pas être utilisé par Didier Digard vendredi soir pour le match de l'OGC Nice contre l'AJA. Mercredi, en conférence de presse, l'entraîneur du Gym a déclaré ne pas vouloir prendre le moindre risque pour le milieu gallois.

"Pour Aaron ça ne sera pas très long, même si on veut faire attention et ne pas se précipiter. Forcément, quand les matchs s'enchaînent, comme c'est un joueur important et qu'il y a une toute petite lésion, on peut avoir tendance à se précipiter, mais on ne le fera pas parce que la saison est encore longue." Pour le remplacer, Didier Digard pourrait titulariser Youssouf Ndayishimiye au milieu de terrain vendredi soir.

Côté AJ Auxerre, Chrostophe Pélissier ne devrait pas changer une équipe qui gagne. Sur une série de deux victoires consécutives, face à Lyon (2-1), et à Lorient le week-end dernier (1-0), l'AJA a réussi à sortir de la zone rouge, et doit désormais confirmer son regain de forme. Le système à 3 défenseurs utilisé par Christophe Pélissier depuis deux matchs, devrait donc être logiquement reconduit.

La compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : K. Schmeichel

Défenseurs : J. Lotomba, J-C. Todibo, Dante, M. Bard

Milieux de terrain : Y. Ndayishimiye, H. Boudaoui, K. Thuram

Attaquants : G. Laborde, T. Moffi, S. Diop

La compo probable de l'AJ Auxerre :

Gardien : I. Radu

Défenseurs : R. Raveloson, Jubal, I. Touré

Milieux de terrain : A. Zedadka, H-N. Massengo, B. Toure, G. Mensah

Attaquants : S. Dembele, M. Abline, G. Perri