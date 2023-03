RC Lens : Les mots très forts de Haise après le nul face au LOSC !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2023 à 00:07

Pour la 26e journée de Ligue 1, le RC Lens a été tenu en échec par le LOSC (1-1) ce samedi après-midi. Découvrez la réaction de Franck Haise après le match.

Le RC Lens est à l’arrêt en Ligue 1. Les Sang et Or ont enchaîné un deuxième match nul de rang ce samedi face à Lille OSC, au stade Bollaert-Delelis, dans le cadre de la 26e journée du Championnat. En zone mixte après le derby du Nord, l’entraîneur lensois Franck Haise n'était pas du tout mécontent du résultat.

« Les Lillois ont réussi à isoler des joueurs dans la largeur. On avait déjà reculé quand on était à quatre défenseurs, donc j'ai pensé qu'en repassant à cinq ce serait mieux. Il y a eu des minutes où on n'a pas réussi à faire avancer nos centraux et nos pistons. Mais ce sont des matchs intéressants à tous les niveaux, dans l'intensité, la qualité technique et l'aspect tactique », a reconnu le technicien de 51 ans au micro de Prime Vidéo, qui a également admis que les deux équipes ont livré un match équilibré pour ce derby.

RC Lens : Franck Haise salue la résistance du LOSC

Malgré une première période ratée, les hommes de Paulo Fonseca se sont repris en deuxième mi-temps du choc entre le Racing Club de Lens et Lille OSC. Et si les Dogues étaient frustrés au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre, Franck Haise a noté que les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans un match globalement équilibré.

« Au regard des mi-temps différentes pour plein de raisons, si on regarde avec un peu d’objectivité, oui c’est logique. On peut dire chacun a eu sa mi-temps. Chaque équipe a posé des problèmes à l’autre sur plusieurs points tactiques. C’était pour moi un gros match, avec de la qualité et de l’intensité, mais aussi parce que tactiquement, c’était intéressant », a analysé Haise.