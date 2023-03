AS Monaco : Après Troyes, inquiétude à venir pour Clement ?

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 13:23

Sur une pente descendante depuis plusieurs matchs, l'AS Monaco va tenter de se reprendre contre l'ESTAC Troyes. Mais les absents affluent.

C'est l'heure de réagir. Si tout va bien en Ligue 1, la récente fin d'aventure européenne a fait mal à l'AS Monaco. Malgré un avantage pris au seizième de finale aller de Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen (3-2), le club de la Principauté a été éliminé au retour. La faute à des adversaires qui ont maîtrisé leur sujet, et qui n'ont pas craqué au moment fatidique : les tirs aux buts.

Après une défaite 3-2 et une prolongation qui n'a rien donné, les Monégasques ont trébuché dans cet exercice. Défaits 5-3, ils pourront s'en vouloir : ils étaient dans leur stade, le Louis II, pour aller chercher la qualification en huitièmes de finale. Le gardien allemand de l'ASM, Alexander Nübel a été particulièrement critiqué par les supporters après le match.

Après Troyes, une infirmerie pleine à craquer à l'AS Monaco?

Le rendez-vous contre l'ESTAC Troyes (19ème), qui compte pour la 26ème journée de Ligue 1, tombe à pic. L'AS Monaco a besoin de retrouver de la confiance en mettant la pression sur ses concurrents directs. Relégué au quatrième rang après le match nul du RC Lens, le club de la Principauté peut remonter provisoirement à la deuxième place en cas de succès. Le tout avec un point d'avance sur l'OM.

Cependant, l'entraîneur asémiste Philippe Clement a dû composer sans deux joueurs importants en plus de Guillermo Maripan (genou) et Vanderson (genou) : Eliesse Ben Seghir et Mohamed Camara. Le premier est malade tandis que le second est touché à une cheville, d'après les informations de Nice-Matin. De quoi inquiéter la direction monégasque, qui devrait prier pour qu'il n'y ait pas de nouveaux joueurs blessés ou malades à l'issue du match contre Troyes.