ASSE : Le retour d'un gardien de but se profile à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 mars 2023 à 10:24

Gardien de but de l’ ASSE, Jessy Moulin a rejoint l’ESTAC l’été 2021. En fin de contrat à Troyes en juin 2023, il songe à un retour à Saint-Etienne.

Jessy Moulin a passé 13 saisons, de 2008 à 2021, à l’ ASSE, son club formateur. Resté longtemps dans l’ombre de Stéphane Ruffier, il avait finalement retrouvé une place de titulaire lors de l’exercice 2020-2021. Toutefois, le portier de 37 ans est allé voir ailleurs, suite à la position de l’ESTAC.

Parti de Saint-Etienne libre de tout engagement, il a rejoint le club aubois où son contrat prend fin au terme de la saison. De plus, Jessy Moulin n’est plus dans les plans du staff technique du 19e de Ligue 1. Pour preuve, il n’a pas joué le moindre match depuis le début de la saison. Il ne figure même plus dans le groupe professionnel de l'ESTAC en championnat, depuis la 6e journée.

ASSE Mercato : Jessy Moulin envisage un retour à Saint-Etienne

Dès lors, le natif de Valence songe à prendre sa retraite. Il rappelle justement qu’une possible reconversion à l’ ASSE était prévue dans son contrat, mais son départ à Troyes a tout compromis. « Dans mon contrat, il y avait une reconversion, caduque maintenant que je suis parti. J'ai déjà été contacté pour un rôle au staff. On n’en a jamais rediscuté, on en parlera en temps voulu », a indiqué Jessy Moulin, dans des propos confiés à Peuple-Vert.

Au sujet de son avenir, l’ancien portier de l’ ASSE attend la fin de saison pour voir les opportunités. « Pour la suite, ce sera une question d’opportunités. Je me vois entraineur des gardiens ou dans un staff. On verra. Un projet exotique sur une année, pourquoi pas. Si ça arrivait, je pourrais y réfléchir », a-t-il indiqué, à trois mois de la fin de son bail.