ASSE Mercato : Révélations de Jessy Moulin sur son départ de Sainté

Publié par ALEXIS le 24 juillet 2021 à 14:15

Jessy Moulin est revenu sur son départ de l’ ASSE à l’ES Troyes AC. Il a également livré son avis sur la progression rapide d’Etienne Green (21 ans), dans une interview sur le site Poteaux Carrés.

ASSE : Jessy Moulin, « mon départ n'était pas prévu »

À un an de la fin de son contrat à l’ ASSE, Jessy Moulin a quitté son club si cher pour signer à l’ESTAC, promu en Ligue 1 en mai dernier. Il s’est engagé pour deux saisons avec le club dirigé par un ancien Vert, Laurent Batlles. Interrogé par la source, il a donné les raisons de son départ de l’AS Saint-Étienne. « Quitter l'ASSE ? Oui ça a été très dur, on ne va pas se le cacher ! Mais bon, c'est le football », a répondu le gardien de but de 35 ans, tout en soulignant que « ce départ n'était pas prévu ». « Je suis allé voir Claude Puel quand j'ai reçu l'offre de Troyes. Il m'a dit que si je voulais y aller, le club ne me retiendrait pas », a-t-il révélé.

Jessy Moulin regrette un peu de quitter son club de coeur, alors qu’il avait la possibilité, comme Loïc Perrin, de prendre sa retraite à l’ ASSE. Mais il faut aussi indiquer qu’il n’était pas certain d’être le N°1 dans les perches, après la progression rapide et l’éclosion d’Etienne Green en Ligue 1. « Au moment où je suis allé voir le coach, mon rôle n'était pas clair… Forcément, la fin de saison dernière a été dure à vivre pour moi. Surtout quand tu vois que l'équipe tourne sans toi. […] L'essentiel, c'est le club, l'institution, pas mon cas personnel », a fait remarquer la recrue estivale de l’ES Troyes AC.

Moulin encense Étienne Green

Etienne Green avait suppléé Jessy Moulin et Stefan Basic blessés en fin d'exercice 2020-2021. Il avait disputé 8 matchs en Ligue 1, pour 8 buts concédés et 3 clean sheet réussis. Grâce à ses arrêts décisifs, le jeune portier sorti de l'académie des Stéphanois avait permis a son équipe d'assurer son maintien dans l'élite, en finissant à la 11e place. « Sainté a deux super gardiens avec Étienne Green et Bajic... qui arrivent jeunes dans le monde pro », a témoigné le natif de Valence (France).

Jessy Moulin a avoué ensuite qu'il n'est pas surpris par l'ascension rapide de son jeune ex-coéquipier. Selon lui, ce dernier « est un gros bosseur en qui il a toujours cru », et dont l'avenir s'annonçait déjà prometteur. « C'est un gamin que j'ai trouvé talentueux dès que je l'ai vu, il avait quelque chose. Il a patienté, il a travaillé. Ce n'est pas de la chance, mais de l'abnégation. Ce qu'il a fait en fin de saison, ce n'est pas anodin. Il a toutes les qualités pour aller encore plus haut », a conclu Jessy Moulin.