ASSE : Un milieu de Saint-Etienne accusé sur le but de Bordeaux

Publié par ALEXIS le 06 mars 2023 à 19:24

L’ ASSE a encaissé un but dès le début de la deuxième période contre Bordeaux. Benjamin Bouchouari est accusé sur l’action du but.

L’ ASSE est restée invaincue lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. L’équipe de Laurent Batlles était sur une série de 4 victoires avant son déplacement à Bordeaux, samedi. Elle n’a pas enchaîné une cinquième victoire, mais elle s’en est sortie avec un match nul.

Concernant la rencontre, l’AS Saint-Etienne a été menée dès le coup d’envoi de la deuxième période, après un but d’Aliou Badji (1-0, 46e). Les Stéphanois ont bien réagi vers la fin du match, grâce à un but égalisateur signé Jean-Philippe Krasso sur penalty (1-1, 90e). Avec ce point arraché face aux Girondins, l’ ASSE est remontée à la 13e place du championnat. Une bonne opération donc pour les Verts qui s’éloignent ainsi des quatre dernières places de relégation en National.

ASSE : Bouchouari coupable sur le but de Bordeaux

Dans son analyse pour le journal Le Progrès, Patrick Guillou pointe du doigt un joueur préféré de Laurent Batlles. Selon lui, Benjamin Bouchouari est coupable sur le but inscrit par Bordeaux, juste après la pause.

« À noter sur l'égalisation bordelaise, le manque d’implication de Bouchouari. Il n’accompagne pas la course et la projection de Fransergio », a fait remarquer l’ancien défenseur stéphanois. Dans l’analyse de la situation, il juge que ses partenaires sont en supériorité numérique, donc il ne fait pas l’effort de replacement […]. Il doit être plus concerné dans le changement de statut (offensif/défensif). Son mécontentement au moment de sa sortie a également surpris. »

Par ailleurs, c’est Kader Bamba, le remplaçant de Benjamin Bouchouari à la 66e minute de jeu, qui a provoqué le penalty accordé à l' ASSE et transformé par le meilleur buteur du club.