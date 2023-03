OM : Igor Tudor reçoit déjà une bonne nouvelle avant Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 06 mars 2023 à 18:54

Après sa victoire face au Stade Rennais, l’ OM devra assurer dimanche prochain face au RC Strasbourg. Igor Tudor vient de recevoir une bonne nouvelle.

Après sa terrible élimination face à Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille s’est ressaisi. Le club phocéen est parvenu à s’imposer face au Stade Rennais (0-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Après deux grosses désillusions subies en trois jours, l’ OM se relance enfin dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions avec brio.

Deuxième de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur ses poursuivants, l’ OM est redevenu compétitif et fera tout pour conserver sa place sur le podium. La réaction d'orgueil à Rennes dimanche soir l'a bien prouvé. Les Marseillais ont du répondant et tenteront de poursuivre sur cette belle dynamique dimanche prochain lors de la réception du RC Strasbourg.

Désormais, c’est ce match qui prend place dans les esprits des Phocéens. Leonardo Balerdi a lui-même confirmé cette tendance, en indiquant que lui et ses partenaires étaient « tournés vers la rencontre contre Strasbourg ». En dépit des désillusions subies à domicile face au PSG et Annecy, l’ OM pourra une nouvelle fois compter sur le soutien indéniable de son public.

OM : Plus de 60 000 places déjà vendues pour la réception du RC Strasbourg

Le Vélodrome était déjà plein à craquer dimanche dernier lors du Classico contre le PSG, et il le sera encore lors de la réception du RC Strasbourg. Comme le souligne la journaliste de L'Alsace, Stéphanie Freedman, ce sont plus de 60 000 places qui ont déjà trouvé preneurs pour cette rencontre comptant pour la 27e journée de l’ OM. Et ce nombre devrait encore augmenter dans les prochains jours.

L'équipe entraînée par Igor Tudor devrait ainsi compter sur un soutien de taille face aux Alsaciens. Depuis le début de la saison, l' OM joue à guichets fermés à domicile. Ce sera peut-être encore le cas dimanche prochain face au RCSA, preuve que l’affluence au Vélodrome ne faiblit pas malgré les défaites subies ces dernières semaines. L’ambiance autour de ce choc promet ainsi d’être phénoménale.