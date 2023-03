PSG Mercato : Asensio prêt à recaler Paris pour écoeurer le Real ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2023 à 22:54

En fin de contrat en juin prochain, Marco Asensio se trouve dans le viseur du PSG, mais le milieu offensif du Real Madrid serait prêt à faire très mal aux Merengues.

Arrivé en juillet 2015 en provenance de Majorque contre un chèque de 3,90 millions d’euros, Marco Asensio dispute ses derniers mois sous les couleurs du Real Madrid puisqu’il n’a pas encore renouvelé son bail qui expire le 30 juin prochain. Selon plusieurs sources concordantes, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, est un grand fan du milieu offensif de 27 ans et serait prêt à lui offrir un contrat en or pour l’avoir dans son équipe dès cet été.

D’ailleurs, Luis Campos aurait déjà noué des contacts avec l’entourage de l’international espagnol depuis l’été passé. À en croire Marca, à la recherche d’un renfort pour compenser le départ de Pablo Sarabia, le conseiller football du club de la capitale française a tenté de le signer durant le marché des transferts de janvier passé. Et s’il était plutôt attiré par le projet parisien, Marco Asensio serait désormais prêt à changer d’avis pour rejoindre le grand ennemi du Real Madrid.

PSG Mercato : Marco Asensio prêt à discuter avec le Barça

Mécontent et très déçu du manque de reconnaissance de son entraîneur Carlo Ancelotti, Marco Asensio serait prêt à discuter le FC Barcelone. En effet, selon les informations recueillies par le quotidien Sport, des négociations pourraient s’ouvrir prochainement pour un transfert libre cet été entre l’international espagnol et les dirigeants du FC Barcelone. Dimanche, sur la pelouse du Betis Séville (0-0), l’ancien coéquipier de Sergio Ramos s’est échauffé pendant 30 minutes sans jamais entrer en jeu.

Une situation humiliante poussant Asensio à se poser des questions sur son futur. Xavi et son staff apprécient énormément le gaucher, mais le club catalan ne veut pas s’immiscer tant que l’avenir madrilène d’Asensio ne sera pas réglé. Outre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l’AC Milan et Arsenal surveilleraient aussi de près la situation de l’ancien protégé de Zinédine Zidane.