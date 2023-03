Publié par Thomas G. le 07 mars 2023 à 22:16

Bien placé dans la course au titre cette saison, le FC Barcelone pourrait recruter Marco Asensio au Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Ce week-end, le FC Barcelone a profité du nouveau faux pas du Real Madrid pour prendre 9 points d’avance en tête de la Liga. Quatre ans après leur dernier sacre, le titre de champion d’Espagne se rapproche pour les Blaugranas. En plus de cette avance, le Barça pourrait infliger un deuxième coup de massue aux Merengues dans les prochaines semaines. Les Catalans pourraient recruter un cadre du Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone s’intéresse à l’international espagnol Marco Asensio. L’attaquant de 27 ans est en fin de contrat en juin prochain et les discussions pour une prolongation au Real n’avancent pas. Les dirigeants du Barça souhaiteraient profiter de cette situation pour recruter l’international espagnol libre. Cette semaine, le dossier Marco Asensio aurait pris une nouvelle tournure. Selon les informations de Gerard Romero, Jorge Mendes, l’agent de l’attaquant du Real Madrid, aurait proposé son joueur au FC Barcelone.

Les Blaugranas sont à la recherche d’un renfort offensif, et Marco Asensio pourrait être l’heureux élu. L’attaquant de 27 ans est un joueur expérimenté qui a remporté 3 Ligue des Champions et qui connaît bien la Liga. De plus, son arrivée pourrait offrir de nombreuses options à Xavi la saison prochaine. Marco Asensio est un attaquant polyvalent capable de jouer à sur les côtés et dans l’axe.

FC Barcelone Mercato : Le Barça relance la piste Marco Asensio

Depuis plusieurs années, le FC Barcelone se positionne sur des joueurs en fin de contrat pour se renforcer à moindre coût. Le recrutement de Marco Asensio permettrait au Barça de faire des économies et d’affaiblir son concurrent principal.

Reste à savoir si les dirigeants du FC Barcelone parviendront à convaincre l’international espagnol. En plus du Barça, Marco Asensio est également suivi par Arsenal et Tottenham. D’autant plus que les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient conserver l’attaquant de 27 ans. Les Blaugranas vont devoir agir rapidement pour réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts.