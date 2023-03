LOSC : Une très mauvaise nouvelle tombe à Lille après le derby

Publié par ALEXIS le 07 mars 2023 à 04:18

Blessé lors du derby entre le LOSC et le RC Lens, samedi (1-1), au stade Bollaert, Tiago Djalo est situé sur son sort. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Tiago Djalo a été victime d’un gros coup du sort à Lens, samedi, lors de la 26e journée de Ligue 1. Il s’est blessé gravement au genou lors du derby nordiste sur le terrain des Sang et Or. Le défenseur central de Lille OSC s’est fait mal sur une action menée par Adrien Thomasson. Après des soins sur le bord du terrain du RC Lens, il n’a pas repris le match et a été remplacé par Alexsandro (13e).

Le LOSC a été mené dans cette confrontation, suite à un but contre son camp du capitaine José Fonte (1-0, 41e), mais les Dogues sont revenus au score, grâce à son buteur Jonathan David (1-1, 69e).

Quant à Tiago Djalo, il a passé des examens complémentaires qui ont confirmé une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il sera opéré dans les prochains jours, mais ne rejouera plus cette saison, comme l’a indiqué le LOSC dans un communiqué médical, ce lundi.

LOSC : Tiago Djalo victime d'une rupture du ligament du genou droit

« Sorti sur blessure samedi, Tiago Djalo a passé des examens complémentaires. Le diagnostic est malheureusement sérieux : le défenseur lillois souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, qui nécessitera une intervention chirurgicale. La saison de Tiago Djalo est d’ores et déjà terminée. Tous, nous apportons notre soutien à Tiago ! Nous espérons le voir de retour au plus tôt », a fait savoir le LOSC, dans son communiqué.

La blessure de l’arrière portugais est un gros coup dur pour Paulo Fonseca, dont il est un joueur important. En effet, Tiago Djalo est le joueur le plus utilisé par son compatriote technicien. Il a été titulaire à 24 reprises en 25 apparitions cette saison en Ligue 1.