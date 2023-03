Publié par Enzo Vidy le 10 mars 2023 à 13:31

Depuis son arrivée à l' OM l'été dernier, Nuno Tavares agace les supporters, et Éric Di Meco n'a pas été tendre avec le piston gauche de Marseille.

Il avait commencé son aventure à l' OM de la meilleure des façons, avec 3 buts inscrits en l'espace de 4 matchs dès le début du championnat. Mais depuis, Nuno Tavares ne convainc pas vraiment les supporters, et son manque de rigueur d'un point de vu défensif est constamment pointé du doigt.

Le plus frustrant, c'est que le potentiel est présent, et ceci est indéniable. Mais le défenseur portugais, prêté par Arsenal, est souvent brouillon dans ses différents faits et gestes. Pire encore, Nuno Tavares est souvent coupable de gestes d'humeur assez inacceptables pour le haut niveau, le dernier en date est le carton rouge reçu à Montpellier le 2 janvier dernier suite à coup donné à Arnaud Souquet en fin de rencontre, alors que l' OM menait 2-0 à la Mosson.

Ce sont donc un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, Nuno Tavares n'apporte pas vraiment ce qui était espéré par les dirigeants lors de son arrivée. D'ailleurs, une icône de Marseille n'a pas été tendre avec le défenseur marseillais.

OM : Éric Di Meco sans pitié avec Nuno Tavares

Lors d'une récente interview accordé à La Provence, Éric Di Meco ne s'est pas fait prier pour dire tout le mal qui pensait du niveau de jeu affiché par Nuno Tavares. Selon lui, c'est l'aspect défensif qui fait principalement défaut au défenseur portugais. "Le gros problème avec lui, et je l'avais identifié dès ses premiers matchs, est qu'il a de trop grosses lacunes défensives pour être défenseur."

Derrière, l'ancien défenseur de l' OM a fait part de son agacement sur les performances actuelles de Nuno Tavares. "Il est agaçant ces derniers temps. Comment penser autrement quand on voit sa manière de se replacer quand il perd le ballon. Il est jeune et a un gros potentiel mais il va falloir qu'il progresse dans tous les secteurs." Des mots forts qui devraient remonter aux oreilles du principal intéressé.