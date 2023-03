Publié par Timothée Jean le 10 mars 2023 à 16:34

Pour la réception du RC Strasbourg, l’ OM pourrait être privé d'un cadre. Igor Tudor a donné des nouvelles peu rassurantes pour Cengiz Ünder.

Après deux défaites de suite à domicile face au PSG en Ligue 1 et Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l’ OM a l’occasion de faire vibrer à nouveau son public ce dimanche face au RC Strasbourg. Vainqueurs du Stade Rennais la semaine dernière, les Marseillais doivent nécessairement s’imposer face au RCSA afin de sécuriser leur deuxième place au classement.

Pour cette rencontre comptant pour la 27e journée de Ligue 1, l’ OM aura besoin d’un maximum de joueurs au top physiquement. D’ailleurs, le club phocéen enregistre le retour de Samuel Gigot en défense centrale. Après avoir manqué les trois dernières rencontres de l’Olympique de Marseille suite à une blessure à la cheville, le défenseur français a repris l’entraînement collectif et postule pour une place de titulaire face au RC Strasbourg.

Présent en conférence de presse ce vendredi soir, Igor Tudor a confirmé son retour dans le groupe marseillais. « Samuel Gigot est de retour dans le groupe, mais on va voir si on le fait jouer de suite ou pas », a confié l’entraîneur de l’ OM. Il faudra donc patienter avant de savoir s’il débutera ou non la rencontre face à Strasbourg. Toutefois, l’ OM pourrait se présenter contre le RCSA avec un effectif amoindri. Et pour cause, Cengiz Ünder est incertain.

OM : Cengiz Ünder incertain pour la réception du RC Strasbourg

À l’approche du match contre le RC Strasbourg, Cengiz Ünder souffre d’un début de fièvre qui l’empêche de participer à la séance d’entraînement du jour. « Cengiz Ünder a eu un peu de fièvre », a indiqué Igor Tudor qui ne devrait pas prendre de risque pour son attaquant. L'ancien ailier droit de l'AS Rome a donc peu de chance de disputer cette rencontre, même s'il faut encore patienter avant d'être fixé sur son sort.

En revanche, l’entraîneur Igor Tudor a confirmé un choix fort pour cette rencontre. Freiné dans son élan par de récurrentes blessures, Éric Bailly débutera le match sur le banc de touche. Il s’agit tout simplement d’un « choix technique » , a assuré Igor Tudor qui pourrait se présenter avec une défense inédite face aux Alsaciens. « Pour le reste, tout le monde va bien », a conclu le patron du banc de l’ OM.