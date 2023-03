Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2023 à 19:04

À la veille du match de la 27e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par son entraîneur Christophe Galtier.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain, leader du Championnat, affronte le Stade Brestois, 15e au classement, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. À l’issue de la séance d’entraînement de ce vendredi, le club de la capitale a publié la liste des joueurs retenus par Christophe Galtier pour la rencontre prévue au Stade Francis Le Blé à 21 heures. Bien avant de dévoiler le groupe pour le déplacement à Brest, le PSG a fait le point sur les blessures et il est question de Marquinhos, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi. Il est question de Marquinhos (défenseur central de 28 ans), Nordi Mukiele (défenseur de 25 ans) et Achraf Hakimi (latéral droit de 24 ans).

« Victime d’une lésion d’insertion des muscles abdominaux, Marquinhos sera indisponible au moins 10 jours. Nordi Mukiele reste en soins pour une douleur aux ischios jambiers. Achraf Hakimi reprendra l’entraînement la semaine prochaine, suite à des douleurs musculaires », a écrit le club parisien sur son site internet. Quelques jours de repos pourraient donc faire du bien aux trois défenseurs des Rouge et Bleu pour la suite de la saison.

Pour le reste, le coach des Rouge et Bleu dispose du reste de son effectif pour le match contre le Stade Brestois. Le jeune Timothée Pembélé pourrait ainsi évoluer sur le côté droit de la défense face aux Brestois. Danilo Pereira, Sergio Ramos ainsi que le Titi El Chadaille Bitshiabu devraient former la charnière centrale à trois têtes puisqu’ils font partie du groupe des 19 joueurs retenus par Galtier. Nuno Mendes ou Juan Bernat va occuper le couloir gauche.

PSG : Le groupe convoqué pour affronter Brest

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Rico

Défenseurs : Bitshiabu, Bernat, Nuno Mendes, Ramos

Milieux : Danilo, Gharbi, Sanches, Soler, Pembélé, Ruiz, Verratti, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Ekitike, Mbappé, Messi.