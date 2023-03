Publié par Enzo Vidy le 10 mars 2023 à 17:50

Alors que le Stade de Reims se déplace à Monaco dimanche, trois absences, dont celle d'Emmanuel Agbadou, ont été annoncées par Will Still.till.

Toujours invaincu depuis le 18 septembre dernier en championnat, le Stade de Reims se déplace à Monaco avec l'ambition de ramener les 3 points. Malgré le calendrier assez dantesque en ce moment, les hommes de Will Still restent sur 3 victoires lors des 4 derniers matches de Ligue 1.

En face, l'AS Monaco connaît un coup de moins bien. Depuis le 19 février dernier, les hommes de Philippe Clement n'ont plus connu la victoire, et restent sur une élimination en Europa League face au Bayer Leverkusen, ainsi que sur une défaite à domicile face à l'OGC Nice (0-3) et un match nul à Troyes le week-end dernier (2-2). Le Stade de Reims aborde ce déplacement avec une dynamique bien plus positive que celle de son adversaire, mais va devoir se passer de trois joueurs pour cette rencontre.

Stade de Reims : Agbadou, Maolida et Holm pas disponibles face à Monaco

Présent pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Will Still a confirmé trois absences au Stade de Reims pour le déplacement à Monaco dimanche. En effet, Emmanuel Agbadou n'est pas encore totalement remis, et Myziane Maolida souffre d'une entorse à la cheville, et sera indisponible pendant plusieurs semaines.

En ce qui concerne Noah Holm, le jeune attaquant du Stade de Reims est victime d'une déchirure au psoas, d'après Will Still, et ne reviendra pas avant un long moment. Des absences assez préjudiciables pour les Rémois, qui reçoivent l' OM après le déplacement à Monaco. Deux très gros matchs pour les Champenois, qui comptent bien garder leur série d'invincibilité à l'issue de ces deux rendez-vous.