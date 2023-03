Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 04:04

Alors qu’il lui reste encore une saison entière au FC Nantes, Andrei Girotto annonce la couleur sur son avenir au sein du club de la Loire Atlantique.

Arrivé au FC Nantes en aout 2017, Andrei Girotto sera en fin de contrat le 30 juin 2024. L’exercice prochain sera donc crucial pour le Brésilien. Après six saisons consécutives au FCN, il ne devrait pas prolonger son aventure. Le défenseur va très probablement quitter la Jonelière, il pourrait faire l’objet d’un transfert pendant le mercato estival.

Lors de son passage en conférence de presse, vendredi, Andrei Girotto a lâché des indices sur son futur sous le maillot des Canaris. Il confirme qu’il n’y a pas de négociations en cours avec le FC Nantes en vue d’une prolongation.

« Aujourd’hui, il n’y a pas de discussion, j’attends la suite », a-t-il indiqué. En cas de départ, le joueur de 31 ans privilégie un championnat européen. « J’ai encore envie de jouer plus d’un an en Europe, mais mon contrat se termine en 2024. Ça peut donc être ailleurs, comme ici », a-t-il lâché ensuite.

FC Nantes : Kombouaré, « Girotto est un élément indispensable pour l’équipe »

En cas de départ d'Andrei Girotto à l’été, Antoine Kombouaré va devoir trouver un autre joueur polyvalent pour le remplacer. En effet, le Brésilien est un couteau suisse au sein de l’équipe du FC Nantes, en plus de son statut de cadre du vestiaire. Milieu de terrain ( défensif ou central) de formation, il a été repositionné en défense centrale par Christian Gourcuff en 2019.

Et il s’est bien adapté à ce nouveau poste, au point d’être aujourd’hui un joueur incontournable des Canaris (près de 200 matchs disputés avec Nantes). « C’est un élément indispensable pour l’équipe », a souligné le technicien kanak. Il a franchi un cap, il se sent important. Il fait de très très bons matchs. On a besoin de lui pour faire de grands résultats en fin de saison. »