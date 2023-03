Publié par Dylan le 11 mars 2023 à 14:53

Trois jours après son élimination face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG a reçu un soutien étonnant en Ligue 1.

Qui va payer les pots cassés au PSG ? C'est la question qui agite spécialistes et journalistes après l'élimination du club de la capitale en Ligue des Champions. Sans réelles solutions, le leader de Ligue 1 s'est incliné en huitièmes de finale retour sur la pelouse du Bayern Munich (0-2) et a dit adieu à son aventure européenne. Si de nombreux Parisiens ont été pointés du doigt comme Marco Verratti ou encore El Chadaille Bitshiabu, l'avenir de Kylian Mbappé a lui aussi été remis en question.

Dans tous les cas, il va falloir se relever en Ligue 1, là où le PSG voit la vie en rose. Après un Classique maîtrisé face à son dauphin phocéen, les hommes de Christophe Galtier comptent 8 points d'avance en tête du classement. À 12 journées de la fin, l'écart sera sans doute difficile à combler pour l'OM. Malgré ce constat, le titre n'est pas encore assuré. Après les dernières désillusions en Coupe de France puis en Ligue des Champions, le Paris-Saint-Germain doit relever la tête pour bien finir la saison.

Antoine Kombouaré : « Le PSG se donne les moyens, il y arrivera »

Dernier adversaire du PSG en Ligue 1, le FC Nantes et son entraîneur Antoine Kombouaré ont été déçus après son élimination en Ligue des Champions. Pour le technicien kanak, qui a déjà entraîné le club de la capitale entre 2009 et 2011, ce n'est qu'une question de temps avant que Paris ne décroche sa première étoile : « Ils se donnent les moyens, ils y arriveront. C'est vrai que c'est encore une grosse déception pour les supporters et certainement pour les joueurs, les dirigeants. Il ne faut pas qu'ils lâchent. C'est la vie. La vie du sportif de haut niveau. La plus dure, c'est la première Ligue des Champions. Une fois que tu gagnes la première, ils pourront enchaîner les victoires » a-t-il déclaré en conférence de presse vendredi.

Un soutien qui fera sans doute beaucoup de bien à l'actuel coach des Franciliens, Christophe Galtier. Le technicien français semble plus que jamais sur la sellette après la déroute en Ligue des Champions. « C’est vraiment trop tôt, mon avenir dépend de ma direction sportive et de mon président » avait-il lâché après la défaite des siens à Munich. Le PSG doit se reconcentrer sur le championnat, avec un déplacement à Brest (15ème) dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1 samedi.