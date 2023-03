Publié par ALEXIS le 11 mars 2023 à 17:23

Mené trois fois à Lille, l’ OL a réussi à revenir à égalité (3-3). Tolisso a aimé la réaction des Gones, mais il songe déjà au prochain match contre Nantes.

L’ OL est passé tout près d’une défaite, vendredi soir à Lille, en en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. En effet, l’Olympique Lyonnais a été mené au score à trois reprises (2-0, 2-1 puis 3-1), mais est revenu chaque fois dans le match, et a fini par arracher le point du match nul, grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette, sorti du banc de touche.

Entré en jeu à la place de Rayan Cherki (à la 72e), le buteur de l’ OL répondu à Jonathan David, auteur d’un triplé dans le match à rebondissement. Il a d’abord réduit l’écart (3-2, 83e), avant de rétablir la parité (3-3, 89e).

Grâce au point ramené du stade Pierre-Maurroy, Lyon est remonté provisoirement à la 8e place, en attendant les matchs du Stade de Reims et du FC Lorient (dimanche), qui comptent aussi chacun 40 points.

OL : Tolisso, « il va falloir gagner des matchs, surtout le prochain contre Nantes »

Réagissant au match nul de l’ OL face au Lillois, Corentin Tolisso a plutôt apprécié la bonne réaction des Gones. « Ce qu’il faut retenir, c’est la réaction qu’on a eue et le fait qu’on est revenu à égalité. Mentalement, on n’a rien lâché », a-t-il souligné, avec un petit regret : « On a eu la balle du 4-3 (action manquée par Lacazette dans le temps additionnel, ndlr), ça aurait été vraiment magnifique ».

Capitaine de l’ OL contre le LOSC, le milieu de terrain a passé un message à ses coéquipiers en vue du prochain match contre le FC Nantes, le vendredi 17 mars au Groupama Stadium (21h). « Au vu du match à Lille, on peut être un peu content du (3-3), mais il va falloir gagner des matchs, surtout le prochain contre le FC Nantes », a-t-il indiqué.