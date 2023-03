Publié par Thomas G. le 08 mars 2023 à 09:49

À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, l'avenir de Lionel Messi est toujours incertain et son retour au Barça se précise.

Ce soir, le PSG affronte le Bayern Munich pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens vont devoir gagner à l’Allianz Arena pour décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Le Paris Saint-Germain pourra compter sur Lionel Messi et Kylian Mbappé pour déstabiliser la défense du Bayern Munich et inverser la tendance.

PSG Mercato : Lionel Messi pourrait revenir au Barça

Arrivé libre en août 2021 suite à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a eu du mal à s’adapter au PSG. Après une première saison compliquée, le septuple ballon d’or s’est acclimaté à l’environnement parisien pour retrouver son meilleur niveau. Ce soir, le champion du monde argentin a l’occasion de rentrer dans le cœur des supporters du Paris Saint-Germain en guidant le PSG vers la qualification.

En parallèle, Lionel Messi est en fin de contrat en juin prochain et sa prolongation au Paris SG n’est pas encore actée. Le PSG et l’international argentin n’ont pas encore trouvé d’accord et la menace d’un retour au Barça plane toujours. D’autant plus que le buteur de 35 ans serait désormais enclin à revenir dans son club formateur. Selon les informations de Gérard Romero, Lionel Messi envisagerait sérieusement de signer au FC Barcelone dans les prochains mois.

Depuis son retour en tant que président du FC Barcelone, Joan Laporta rêve de faire revenir Lionel Messi. Des discussions ont eu lieu entre le représentant de l’attaquant du PSG et la direction du Barça ces dernières semaines. L’objectif des Blaugranas est de convaincre Lionel Messi de rentrer à la maison, et donc de refuser une prolongation de son contrat au Paris Saint-Germain.

Dans le même temps, le dossier Lionel Messi diviserait au PSG. Certains dirigeants du club de la capitale ne seraient pas convaincus par le rendement et l’implication du septuple ballon d’or. D’autant plus que le départ de l’international argentin permettrait de réduire considérablement la masse salariale et d’éviter une sanction de l’UEFA.