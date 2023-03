Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 22:23

Étincelant avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons pourrait revenir au PSG. L'option existe bel et bien, mais le club néerlandais ne compte pas se laisser faire.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Xavi Simons a changé de dimension depuis son retour au bercail. Depuis son arrivée libre au PSV Eindhoven, le milieu de terrain rayonne avec une saison de très haute volée, avec notamment 14 buts et 7 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui ont permis à l’international néerlandais de 19 ans d’être sélectionné pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais également de donner envie au Paris SG de rapatrier son Titi dès l’été prochain.

Car si Xavi Simons est d'accord et que le PSG verse 12 millions d'euros au PSV, il pourrait bien faire son retour dans la capitale. Et depuis son nouveau fiasco en Ligue des Champions, le Champion de France en titre aimerait bien récupérer le natif d’Amsterdam. Mais les dirigeants du PSV ne sont pas du tout inquiets.

PSG Mercato : Le PSV Eindhoven confiant pour Xavi Simons

Annoncé lors du dernier mercato estival et confirmé par Xavi Simons lui-même, le PSV Eindhoven a fait toute la lumière sur la clause de rachat incluse dans le contrat du joueur. « Nous lui avons proposé un contrat de cinq ans et cette clause est née de l'idée qu'il a fait une partie de sa formation dans ce pays et qu'il ne veut pas fermer cette porte définitivement (...) Nous avons toujours insisté sur le fait que nous n'aimions pas les prêts, cela revient à rendre un joueur meilleur pour un autre club et nous n'avons rien à y gagner (…) Le choix était de savoir si nous allions l'engager ou si nous allions le faire comme nous l'avons fait », a expliqué Marcel Brands, le directeur général du PSV sur une radio hollandaise, confirmant ainsi l’attachement de Simons aux Rouge et Bleu.

Mais le club hollandais voit désormais cette disposition spéciale comme « une emmerde », car il pourrait tirer beaucoup plus de son numéro 7 et espère le convaincre de signer un nouveau contrat pour casser cette clause. « Nous travaillons avec lui pour que cette clause soit supprimée. Nous allons bientôt lui en parler (…) Et je ne pense pas qu'il n'y ait que le PSG dans son esprit. Je pense qu'il aimerait aussi jouer en Premier League plus tard (…) J'ai eu une première conversation avec son agent et nous allons bientôt nous asseoir tranquillement avec lui et son frère pour en discuter (…) Nous avons fait la même chose avec Memphis Depay et Cody Gakpo. On se développe ensemble et on partage ensuite un peu. Je suis persuadé qu'il restera avec nous », a ajouté le dirigeant du PSV. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.