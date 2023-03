Publié par Dylan le 12 mars 2023 à 13:07

Passé par le centre de formation du RC Lens, un jeune attaquant devrait découvrir un nouveau challenge en première division autrichienne.

Le RC Lens joue gros. Dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, le club artésien se déplace à Clermont (11ème) dans le but de conserver a minima sa quatrième place. Avec une seule victoire sur les sept derniers matchs de championnat, il est temps de relancer la machine sous peine de se faire punir. L'AS Monaco (3ème) est certes à égalité de points avec les Sang-et-Or, mais pourrait par exemple prendre 3 points d'avance en cas de faux-pas du Racing.

Les hommes de Franck Haise devront d'autant plus faire attention car ils sont bien plus friables hors de leurs bases. Avec 17 points pris (dont seulement 5 sur les 6 derniers voyages), ils n'ont que le neuvième meilleur bilan de Ligue 1. Ils sont donc loin d'être impériaux comme ils peuvent l'être à domicile : avec 11 victoires en 13 réceptions cette saison, les Sang-et-Or possèdent cette fois le deuxième meilleur bilan de l'élite. Seul le PSG fait mieux avec un point en plus (35 unités glanées au Parc des Princes).

Ancienne pépite du RC Lens, Fally Mayulu vers le SK Rapid Vienne

Le mercato estival agite également les têtes lensoises ces derniers temps. La direction du RC Lens s'active déjà en coulisses pour dénicher les futurs renforts et pour préparer les éventuels départs. Parmi les pistes du club artésien, on retrouve un défenseur du Mondial 2022 : Majid Hosseini. L'international iranien (22 sélections) pourrait pallier le transfert de Christopher Wooh (Rennes), réalisé l'été dernier.

Cela n'empêche pas les supporters de jeter un coup d'oeil aux anciennes pépites du Racing. Parmi elles : Fally Mayulu. Passé par le centre de formation du club, l'attaquant a rejoint la réserve du VFL Wolfsbourg en 2020. En manque de temps de jeu (1 match joué), il a surtout fait ses armes au Blau-Weiss Linz en deuxième division autrichienne. Transféré lors de la saison 2021-2022, il a inscrit 13 buts et distillé 3 passes décisives en 35 rencontres. De quoi éveiller l'intérêt du SK Rapid Vienne, un des plus grands clubs du pays. Mayulu (20 ans) devrait le rejoindre officiellement d'ici quelques heures, lui qui a annoncé à demi-mot sa signature au club sur Instagram.