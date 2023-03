Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2023 à 16:38

Dans l’optique de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG la saison prochaine, le Qatar serait prêt à réaliser une nouvelle opération de folie cet été.

Alors que Kylian Mbappé n’a de cesse de réclamer un attaquant capable d’évoluer en pivot, le Paris Saint-Germain pourrait faire trembler à nouveau l’Europe après l’été 2017 et le transfert historique de Neymar en provenance du Barça pour 222 millions d’euros. En effet, selon les informations du journal espagnol Sport, les dirigeants du club de la capitale française songeraient à déloger Erling Haaland des rangs de Manchester City.

Annoncé comme le prochain challenger de Kylian Mbappé sur la scène mondiale, l’attaquant norvégien de 22 ans serait notamment sur les tablettes du Qatar, qui pourrait très bien payer le montant de sa clause libératoire fixé à 200 millions d’euros. Mais cette clause rentre en vigueur à l’été 2024 donc le Paris SG pourrait être contraint de patienter un an avant de lancer son offensive pour le Cybord venu du Borussia Dortmund en juillet dernier pour 60 millions d’euros. Une rumeur confortée en France par le journaliste Daniel Riolo.

PSG Mercato : Un duo Mbappé-Haaland la saison prochaine ?

Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo a clairement avoué que le Paris Saint-Germain envisagerait sérieusement d’attirer Erling Haaland pour en faire sa nouvelle star offensive aux côtés de Kylian Mbappé. Le journaliste français explique notamment que le protégé de Pep Guardiola ne semble pas particulièrement heureux en Premier League et pourrait donc se laisser convaincre par un transfert lors du prochain mercato estival.

« Il paraît que Haaland n’est pas très content à Manchester. Il ne va pas bien et le jeu n’est pas en sa faveur non plus. Maintenant, il faut savoir si les dirigeants de City seraient prêts à vendre un joueur au Qatar, car c’est là que la question politique entrerait en jeu », a indiqué Riolo, qui rêve d’un duo en or Mbappé-Haaland pour le Paris SG.