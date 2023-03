Publié par Timothée Jean le 10 mars 2023 à 19:34

Présent en conférence de presse avant le match contre le RC Strasbourg, Ruslan Malinovskyi s’est confié sur son état de forme et sur ses débuts à l’ OM.

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille n’a pas lésiné sur les moyens pour s’attacher les services de trois nouvelles recrues. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha sont venus renforcer l'effectif de l' OM contre un montant global d'environ 40 millions d’euros. Mais parmi ces trois renforts, seul l’international ukrainien dispose d’un temps de jeu important.

Arrivé en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi a pris rapidement ses marques au sein de l’équipe d’Igor Tudor avec 12 rencontres disputées sous le maillot de l’ OM en cette seconde partie de saison. Avant d’affronter le RC Strasbourg, le joueur de 29 ans s’est d’ailleurs confié sur les coulisses de son adaptation à l’OM.

« Ce n'est pas facile d'arriver à la mi-saison et j'ai tout de suite commencé à jouer. Je ne suis pas encore à 100%, mais je commence à bien comprendre mes coéquipiers. J'essaye de m'intégrer et de comprendre au mieux cette équipe pour progresser avec elle. Je donne mon maximum à chaque match », a-t-il confié devant la presse.

OM Mercato : Le conseil de Malinovskyi à Vitinha et Azzedine Ounahi

Si Ruslan Malinovskyi s’installe de plus en plus dans le onze de départ de l’ OM, ce n’est pas le cas des deux autres recrues. Azzedine Ounahi et Vitinha doivent pour le moment se contenter d’un faible temps de jeu sous les couleurs marseillaises, ce qui suscite diverses interrogations sur le bien-fondé de leur recrutement.

Interrogé sur ce dossier, Ruslan Malinovskyi a encouragé ces deux jeunes partenaires à travailler davantage pour gagner la confiance de l’entraîneur Igor Tudor. Il est persuadé que les deux recrues auront l’occasion de se mettre en valeur à l' OM. « Ounahi et Vitinha sont aussi de jeunes qui doivent prouver auprès de l'entraîneur. Il faut travailler. Il faudra de la patience, mais cela viendra. Il faudra être prêt lorsque le coach aura besoin de vous », a-t-il indiqué.

Dauphin du PSG, l' OM espère sécuriser sa place en vue de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, le club phocéen devra enchaîner les victoires et notamment dimanche face au RC Strasbourg en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Ruslan Malinovskyi est confiant pour cette rencontre qui se déroulera au Vélodrome. « J’espère que cela se passera bien et qu'on arrivera à s’imposer devant nos supporters », a-t-il ajouté.