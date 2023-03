Publié par ALEXIS le 13 mars 2023 à 12:00

La direction de l’ ASSE a deux dossiers importants à traiter avant le mercato estival. Celui de Gaëtan Charbonnier commence à s'éclaircir.

L’ ASSE a un dossier urgent sur la table depuis plusieurs mois maintenant. C’est celui de Jean-Philippe Krasso, dont le contrat prend fin en juin 2023. Ayant décidé de prolonger l’aventure de l’attaquant dans le Forez, l’AS Saint-Etienne a engagé des négociations avec ses représentants depuis le début de saison. Mais elles n’ont pas abouti à une signature jusqu’ici. La proposition salariale de l’ ASSE ne satisfait pas les attentes du clan Jean-Philippe Krasso. Elle ne serait même pas proche de l’exigence du joueurs et des offres reçues.

Le joueur le plus décisif de l’ ASSE (13 buts et 7 passes décisives en 24 matches cette saison en Ligue 2) est très convoité en raison de son statut de joueur libre, et surtout grâce à ses performances actuelles. Malgré cela, l’international ivoirien (4 sélections) n'exclut pas la possibilité de prolonger son contrat chez les Verts.

ASSE Mercato : L'avenir de Gaëtan Charbonnier dépend du maintien

Outre le dossier Jean-Philippe Krasso, l’ ASSE doit également gérer la situation de Gaëtan Charbonnier. Recruté à l’AJ Auxerre en tant que joker, en décembre, il a signé pour une durée de six mois, jusqu’en juin 2023. Mais l’avant-centre de 34 ans s’est gravement blessé au genou droit (rupture du ligament croisé antérieur), le 11 février dernier. Sa saison est donc terminée, après seulement 7 matches disputés (pour 3 buts et 1 passe décisive) sous le maillot stéphanois.

Opéré le mois dernier, Gaëtan Charbonnier a entamé sa longue période de rééducation et espère revenir rapidement sur le terrain. Sauf que son avenir à l’AS Saint-Etienne dépend de l’issue de la saison. Selon les informations de But Football Club, son contrat est assorti d’une option de deux saisons supplémentaires à l’ ASSE.

Cette clause sera activée automatiquement si l’équipe de Laurent Batlles se maintient en Ligue 2. Même s’il n’est plus disponible pour le reste de la saison, Gaëtan Charbonnier n’a pas de souci à se faire. Le résultat final de ses coéquipiers sera aussi le sien. « Pour l'attaquant de 34 ans, la donne est simple : un maintien en Ligue 2 déclenchera automatiquement la levée de son nouveau contrat (plus 2 ans jusqu'en 2025) et ce même si une grave blessure a ruiné la fin de sa saison », indique le média, faisant le point sur les dossiers internes de l’ ASSE.