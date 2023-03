Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 13:00

Alors que Didier Deschamps va bientôt annoncer sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus, l’entraîneur de l’ OM lui a glissé un conseil.

Igor Tudor et Didier Deschamps se connaissent bien pour avoir évolué ensemble durant plusieurs saisons à la Juventus lorsqu’il était encore joueurs. Ces deux hommes s’apprécient mutuellement et n’hésitent pas à se lancer des éloges par médias interposés. C’est dans cette ambiance amicale que l’entraîneur actuel de l’ OM s’est permis de glisser un conseil au sélectionneur de l’Equipe de France pour son prochain rassemblement.

En effet, avant le match entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg, Igor Tudor a exhorté Didier Deschamps à convoquer l’un de ses protégés, en la personne de Valentin Rongier. « Je ne le connaissais pas beaucoup avant de venir ici, mais pour moi, Rongier est un joueur d’équipe nationale. Je sais qu’il y a une liste bientôt et c’est un garçon avec d’énormes qualités », a-t-il déclaré sur Amazon Prime. Le technicien croate assure que l’ancien joueur du FC Nantes a toutes les qualités nécessaires pour se faire une place chez les Bleus.

OM : Valentin Rongier bientôt convoqué en Equipe de France ?

Âgé de 28 ans, Valentin Rongier est devenu indispensable à l’ OM cette saison. À force d'abnégation et de travail acharné, le milieu de terrain s’est imposé comme l'un des pions essentiels du jeu mis place par Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Son intelligence, ses capacités d'adaptation et ses performances techniques font de lui un joueur « exceptionnel ».

Cette saison, Valentin Rongier est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de l’ OM. Avec un bilan de 36 matches disputés, toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du FC Nantes est aujourd’hui le deuxième joueur le plus utilisé par Igor Tudor. Cela est-il suffisant pour se faire une place en Equipe de France ? Tout dépendra de Didier Deschamps.

Pour l’heure, seuls deux joueurs de l’ OM, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, sont régulièrement convoqués chez les Bleus. De son côté, Valentin Rongier ne fait pas d’une convocation en équipe nationale un objectif primordial. « Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur », avait-il récemment confié.