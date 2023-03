Publié par ALEXIS le 14 mars 2023 à 09:05

Engagé aussi dans la course pour le maintien en Ligue 2, l’entraineur du FC Pau a prévenu l’ ASSE en vue du sprint final qui s’annonce serré.

L' ASSE n’est plus relégable grâce à sa série positive de précisément 4 victoires et 2 matchs nuls. Elle est remontée progressivement de la 20e et dernière place, occupée fin décembre 2022, au 13e rang avec 32 points. Bien que sortie de la zone rouge, l’AS Saint-Etienne n’est pas pour autant sauvée. Elle est toujours sous la menace de la descente en National.

La situation des Verts s’est même dégradée un peu depuis qu’ils ne gagnent plus. En effet, l’ ASSE avait 7 points d’avance sur Dijon FCO, qui était le premier club relégable, à l’issue de la 25e journée. Mais l’avance de l’équipe de Laurent Batlles a fondu et est désormais de 4 points sur Rodez AF, le premier relégable, au terme de la 27e journée.

ASSE : Tholot rappelle à Saint-Etienne qu'elle est toujours en danger

Concernant l’équipe de Pau FC, elle respire mieux grâce à sa dernière victoire sur les Chamois Niortais (1-0). Classée 16e avec 30 points, l’équipe de Didier Tholot a maintenant 2 points d’avance sur Rodez (17e) et seulement 2 de moins que l’ ASSE.

Évidemment, les rangs se sont resserrés dans le bas du classement, entre plusieurs clubs mal classés. À 11 journées de la fin du championnat, tous les bouleversements sont pourtant encore possibles. C’est l’avertissement transmis par l’entraineur des Palois à son homologue stéphanois.

« Aujourd'hui, on remet un certain nombre d'équipes avec nous, comme le Stade Lavallois (31 points), FC Annecy (32 points), Valenciennes FC (33 points) et même l’ ASSE (sur une série d'invincibilité de 6 matchs, ndlr). Cette 27e journée nous permet de passer d'une lutte à cinq à une lutte à huit ou neuf équipes », a prévenu Didier Tholot, dans La République des Pyrénées.

Il faut noter que les 9 dernières équipes de Ligue 2, soit de la 12e à la 20e place, se tiennent en seulement 10 points. Outre Rodez (28 points), Dijon (26 points), Nîmes (26 points) et Niort (23 points) sont les 4 clubs condamnés à la descente aux enfers, pour l'instant.