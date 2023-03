Publié par ALEXIS le 14 mars 2023 à 14:10

Lors du premier entraînement de l’ ASSE cette semaine, Laurent Batlles a enregistré un retour, mais aussi une absence avant le Havre.

L’ ASSE a entamé la préparation du match contre le Havre, ce mardi. À cette occasion, le groupe de Laurent Batlles n’était pas au grand complet. Selon les informations d’Evect, Boubacar Fall manque toujours à l’appel. Blessé au genou à l’entraînement avant le match contre Amiens (1-1), la semaine dernière, le gardien de but est toujours à l’infirmerie de l’AS Saint-Etienne.

Sa participation au match contre le leader de la Ligue 2 est d’ores été déjà compromis. Mais cela ne devrait pas être un souci pour l’entraineur des Verts. Il peut compter sur Matthieu Dreyer pour être la doublure de Gautier Larsonneur, comme lors de la 27e journée.

ASSE : Aïmen Moueffek a repris l'entraînement, mais individuellement

En revanche, Aïmen Moueffek est de retour à l’entraînement après plusieurs semaines d’absence. Victime d’une blessure musculaire contre Dijon, le 11 février dernier, il a manqué les quatre derniers matchs de l’ ASSE. Le milieu de terrain s’est néanmoins entraîné à l’écart du groupe.

« Il a retouché le ballon individuellement », d’après le média spécialisé. Il est fort probable que le joueur formé à Saint-Etienne ne soit pas apte pour le match contre le Havre. Il devrait faire son retour à la compétition après la trêve internationale. « Ça serait un tout petit peu long que prévu pour Aïmen. On sait maintenant qu’il pourra revenir dans la semaine après le Havre », avait indiqué Laurent Batlles, en conférence de presse, avant le match contre Amiens.

Deux autres joueurs stéphanois, Victor Lobry et Louis Mouton étaient présents à l’Etrat, mais n’ont pas participé à la séance collective. Ils se sont mis à la course en dehors du groupe. Les autres titulaires de l'équipe de l' ASSE, qui ont participé à la séance collective de ce mardi, sont Larsonneur, Briançon (capitaine), Pétrot, Nkounkou, Appiah, Sow, Monconduit, Bouchouari, Krasso et Wadji.