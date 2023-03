Publié par Thomas G. le 15 mars 2023 à 01:10

Bien décidé à se renforcer lors du prochain mercato estival, le Real Madrid serait rentré en contact avec Jude Bellingham cette semaine.

Demain soir, le Real Madrid reçoit Liverpool pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Merengues sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale et continuer leur quête d’un 15e sacre dans la compétition. En parallèle de ce match important, les dirigeants du Real Madrid ont commencé à préparer la saison prochaine. Depuis plusieurs mois, la cible prioritaire des Merengues est l’international anglais Jude Bellingham. Cette semaine, le dossier du milieu du Borussia Dortmund aurait connu un nouveau rebondissement.

Selon les informations de AS, les dirigeants du Real Madrid auraient rencontré les représentants de l’international anglais cette semaine pour lui exposer le projet madrilène. La première offre officielle du Real Madrid au Borussia Dortmund pourrait donc bientôt tomber. D’autant plus que Jude Bellingham aimerait prendre sa décision concernant son futur club dans les prochaines semaines. Selon les informations de Patrick Berger, le milieu de 19 ans annoncera son choix final entre fin mars et début avril.

Les Merengues pourraient intensifier leurs contacts avec l’entourage de Jude Bellingham pour sécuriser sa venue. L’international anglais est toujours dans le viseur de Manchester United, Liverpool et Manchester City qui n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier.

Real Madrid Mercato : Le Real veut lancer un nouveau projet avec Bellingham

Cet été, le Real Madrid sera l’un des clubs à suivre sur le marché des transferts. Les Merengues souhaiteraient démarrer un nouveau projet galactique et Jude Bellingham pourrait être la tête d’affiche. Dans le même temps, le transfert du natif de Birmingham pourrait battre un record, le Borussia Dortmund réclame 140 millions d’euros pour le laisser partir.

Reste à savoir si les dirigeants du Real Madrid et leurs homologues allemands parviendront à trouver un accord. Toutefois, les Madrilènes auront les moyens de recruter Jude Bellingham cet été. Son arrivée pourrait laver l'affront des échecs dans les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé.