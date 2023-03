Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2023 à 19:10

Lionel Messi va-t-il rejoindre Al-Hilal au terme de son contrat avec le PSG ? En tout cas, le père du joueur est arrivé en Arabie Saoudite ce mardi.

Alors que le Paris Saint-Germain hésite désormais à le conserver suite à la nouvelle élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi pourrait finalement quitter l’Europe pour rallier le Championnat saoudien. Lundi soir, la célèbre émission espagnole El Chiringuito, l’attaquant parisien réclamerait 600 millions d’euros pour accepter d’intégrer les rangs du club d’Al-Hilal, en Saudi Pro League.

« Messi acceptera de jouer en Arabie Saoudite seulement s’il y gagne plus que Cristiano Ronaldo », rapporte le média ibérique. Les deux rivaux pourraient donc se retrouver en Arabie Saoudite après avoir fait le bonheur des fans en Europe durant une quinzaine d’années. D’ailleurs, le père de l’international argentin de 36 ans se trouve en ce moment dans le au Moyen-Orient.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt à quitter l’Europe ?

Alors que l’avenir de son fils est de plus en plus associé à Al-Hilal, actuel 4e du Championnat saoudien, Jorge Messi, le père du numéro 30 du Paris Saint-Germain a atterri à Riyad ce mardi. Le père de la Pulga est-t-il parti pour finaliser la prochaine arrivée de son fils à Al-Hilal ? Le quotidien catalan Mundo Deportivo répond par la négative et explique que Messi souhaite rester en Europe pour disputer une dernière Ligue des Champions et se préparer au mieux la Copa America 2024.

La source espagnole évoque même un voyage « strictement commercial » pour Jorge Messi, qui va rencontrer « le ministre des Sports pour analyser un projet d’écoles maternelles. Une collaboration entre les deux parties pour promouvoir la pratique du football dans un lieu où la tradition manque encore pour ce sport. » Outre l’Arabie Saoudite, la MLS est aussi prête à tout faire faciliter la signature du septuple Ballon d’Or à l’Inter Miami.