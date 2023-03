Publié par Timothée Jean le 15 mars 2023 à 16:34

Tenu en échec par Strasbourg, l’ OM a perdu des pions dans la course à la Ligue des Champions. Il est temps de commencer à s’inquiéter.

Chaque semaine, le classement de la Ligue 1 connaît quelques modifications. Si le PSG, seul en tête de championnat, creuse de plus en plus l’écart avec ses poursuivants, l’ OM a en revanche vu son avance fondre ce week-end suite à son match nul contre le RC Strasbourg (2-2). Les Phocéens ont laissé passer la possibilité de conforter leur deuxième place au classement.

Pourtant, l’Olympique de Marseille était bien parti pour remporter ce match. En infériorité numérique pendant une heure après l’exclusion de Leonardo Balerdi, le club phocéen croyait avoir fait le plus dur en menant au score 2-0. Mais les Phocéens ont finalement sombré en toute fin de rencontre. Grâce à un doublé de Jean-Eudes Aholou en moins de deux minutes, le RC Strasbourg a arraché le point du nul devant un public du stade Vélodrome médusé.

À la suite de ce résultat, l’ OM se retrouve sous la pression du RC Lens (3e). Les Lensois ont en effet réalisé l’une des belles opérations du week-end en s'imposant 4-0 à Clermont et reviennent en force. Ils ne comptent plus que deux points de retard sur l’ OM. De quoi inquiéter le club phocéen dans la course à la Ligue des Champions ? Jérôme Alonzo en est persuadé.

OM : Jérôme Alonzo se méfie du RC Lens dans la course au podium

Interrogé par La Provence, le consultant sportif est persuadé que le RC Lens causera de sérieux problèmes à l’ OM jusqu’à la fin de la saison. Jérôme Alonzo ne croit pas à un retour en force de l’AS Monaco (4e). Il est convaincu que la deuxième place de Ligue 1 se jouera entre Marseille et Lens. « Ce sera Lens et Marseille pour les deuxième et troisième places. Monaco, je n'y crois pas », a-t-il déclaré, rappelant que « l’ OM n'est pas du tout dans un fauteuil ».

Le podium de Ligue 1 cette saison « va peut-être se jouer à la différence de buts. C'est du 50-50 pour moi », a ajouté Jérôme Alonzo. Reste à savoir si cette prédiction sera juste. En attendant, l’ OM devra impérativement s’imposer dimanche prochain à Reims en vue de conserver sa place sur le podium.