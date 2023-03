Publié par Enzo Vidy le 16 mars 2023 à 11:26

Moins influent sur le jeu du RC Lens ces dernières semaines, Seko Fofana n'a pas été convoqué pour le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire.

Véritable taulier et capitaine du RC Lens, Seko Fofana connaît une saison un peu plus délicate que l'an dernier. En début d'exercice, après avoir accepté de prolonger son contrat, le milieu ivoirien a connu une petite période de moins bien, avec des prestations bien moins abouties que d'habitude.

Un coup de mou qui ne durera pas bien longtemps, puisque Seko Fofana va être un grand artisant de l'incroyable période du RC Lens à partir du mois de septembre, et ce jusqu' à la fin du mois de janvier, où les Sang et Or talonneront le PSG dans la lutte pour la première place au classement de Ligue 1.

Mais depuis plusieurs semaines, le capitaine du RCL est de nouveau moins influent dans l'entrejeu de son équipe, et cela s'est fait ressentir dans les résultats, puisque le RC Lens s'est retrouvé 4e au classement avant le week-end dernier. Ce nouveau moment de flottement de Seko Fofana n'a pas échappé au sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui a pris une décision forte concernant le joueur du RC Lens.

RC Lens : Seko Fofana n'est pas convoqué avec la Côte d'Ivoire

Mercredi, Jean-Louis Gasset a dévoilé sa liste pour les deux matchs de la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face aux Comores. Et si Jonathan Bamba a été sélectionné pour la première fois avec les Élephants, Seko Fofana n'a pas été appelé par son sélectionneur pour ce rassemblement.

Ce dernier avait pourtant été convoqué durant la trêve liée à la Coupe du monde l'hiver dernier, et ce après un an de coupure avec la sélection. La décision de ne pas sélectionner le milieu du RC Lens ne fait pas vraiment l'unanimité chez les supporters de la Côte d'Ivoire qui avaient grandement apprécié les dernières prestations de Seko Fofana.