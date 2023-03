Publié par Thomas G. le 16 mars 2023 à 12:20

Toujours à la lutte pour le maintien en Ligue 1, le Montpellier HSC pourra compter sur Téji Savanier qui ne sera pas suspendu face à l'OM.

Le Montpellier HSC a enchaîné une deuxième victoire consécutive face à Ajaccio le week-end dernier. Grâce à un but d’Elye Wahi, les Montpelliérains ont désormais 10 points d’avance sur la zone de relégation. Depuis le retour de Michel Der Zakarian, le MHSC est invaincu et certains joueurs ont rehaussé leur niveau de jeu. C’est notamment le cas du capitaine Téji Savanier qui est co-meilleur buteur du Montpellier HSC avec 10 buts inscrits. Le milieu de 31 ans a retrouvé des couleurs ces dernières semaines et son apport est primordial pour le MHSC.

Suite à son carton rouge pris face à l’ESTAC, Téji Savanier était sous le coup d’un match de suspension. Malgré son carton jaune écopé le week-end dernier face à l’AC Ajaccio, la LFP a décidé de ne pas activer le sursis du capitaine montpelliérain. Téji Savanier devrait donc être présent pour le choc entre le Montpellier HSC et l’OM prévu le 31 mars prochain au Vélodrome. Une bonne nouvelle pour les Montpelliérains qui n’ont plus gagné à Marseille depuis 2014.

Montpellier HSC : Le MHSC veut continuer sa route vers le maintien

Avant d’affronter l’OM, le Montpellier HSC reçoit Clermont ce dimanche dans un choc entre deux prétendants au maintien. Les hommes de Michel Der Zakarian veulent poursuivre leur série de victoires pour se rapprocher de leur objectif. Ce week-end, le MHSC pourrait enchaîner un 6e match consécutif sans défaite.

Le Montpellier HSC pourra compter sur ses deux meilleurs buteurs, Elye Wahi et Téji Savanier, pour cette rencontre de la 28e journée. En cas de victoire dimanche, le MHSC pourrait potentiellement prendre 13 points d’avance sur la zone de relégation. Les hommes de Michel Der Zakarian ont également la possibilité de passer devant Clermont et de prendre la 12e place.