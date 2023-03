Publié par Thomas G. le 14 mars 2023 à 14:29

Très courtisé depuis le début de saison, l'attaquant du Montpellier HSC, Elye Wahi, souhaiterait rester en Ligue 1 la saison prochaine.

Cette saison, Elye Wahi confirme toutes les attentes placées en lui, l’attaquant de 20 ans a inscrit à 10 reprises avec le MHSC. Depuis le retour de son attaquant providentiel, le Montpellier HSC enchaîne les victoires, dont la dernière en date le week-end dernier face à l’AC Ajaccio (0-1). Les Montpelliérains ont désormais 10 points d’avance sur la zone de relégation.

En parallèle de ces bons résultats, la direction du MHSC doit prendre une décision concernant l’avenir d’Elye Wahi. Le jeune espoir de 20 ans continue de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens. Cette semaine, le dossier a pris une nouvelle tournure suite à la dernière déclaration d’Elye Wahi. Invité dans l’émission 100% Paillade de France Bleu Hérault, l’attaquant du Montpellier HSC s’est exprimé sur son avenir. « Pourquoi pas rester en Ligue 1 ? Je me suis toujours dit que je ne devais pas sauter les étapes. Je souhaite avancer petit à petit. »

En cas de départ du MHSC cet été, l’attaquant de 20 ans serait disposé à rester en Ligue 1 pour poursuivre sa progression. Elye Wahi est sur les tablettes de l’OM et de l’AS Monaco et cette déclaration pourrait rebattre les cartes dans ce dossier. Dans le même temps, le natif d’Evry pourrait également susciter l’intérêt du club de sa région natale, le PSG.

Cet été, les dirigeants du Montpellier HSC devraient accorder un bon de sortie à Elye Wahi. Le co-meilleur buteur du MHSC avec Téji Savanier pourrait partir contre un chèque de 30 millions d’euros.

L’attaquant de 20 ans pourrait donc recroiser la route du Montpellier HSC s’il reste en Ligue 1. En plus du PSG, de l’OM et de l’AS Monaco, le LOSC est également un potentiel candidat pour Elye Wahi. Les Dogues pourraient vendre Jonathan David cet été et l’attaquant du MHSC pourrait être le remplaçant idéal.