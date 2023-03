Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2023 à 13:35

Sévèrement critiqué après le nouvel échec en Ligue des Champions, Marco Verratti pourrait quitter le PSG cet été. La Juventus serait prête à l’accueillir.

« Aujourd’hui, quand j’apprends que Bitshiabu est responsable du but que prend le PSG… La responsabilité, elle est à 2000% sur Verratti et ça fait dix ans que c’est comme ça ! Ça fait dix ans qu’on a pris un joueur, depuis 2012, qui n’a pas progressé d’un iota ! On a fait venir Vitinha, qui est un Verratti un peu différent, et aujourd’hui, le problème il est là. » Très amer après la seconde défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (2-0), en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Habib Beye fait partie des nombreux observateurs qui réclament la tête de Marco Verratti.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain italien envisagerait désormais un départ de la capitale, à en croire les informations du journaliste Daniele Longo. Échaudé par les critiques très acerbes dont il fait l’objet, et le silence complice de ses dirigeants, qui ne font rien pour le protéger ni le défendre, le Petit Hibou voudrait changer d’air. Longtemps annoncé dans les plans du FC Barcelone, le joueur de 30 ans pourrait finalement retourner dans son pays, où la Juventus serait d’ores et déjà prête à lui dérouler le tapis rouge.

PSG Mercato : Marco Verratti prêt à dire « oui » à la Juve ?

Si Daniel Riolo lui prédit un avenir dans son club formateur de Delfino Pescara, Marco Verratti pourrait bien retourner en Italie cet été, mais sous les couleurs de la Juventus. Alors que Leandro Paredes va retourner à Paris au terme de son prêt en fin de saison et qu’Adrien Rabiot pourrait aussi changer d’air, puisque son contrat qui expire le 30 juin n’a toujours pas été renouvelé, la Juventus va lancer un vaste chantier pour la recomposition de son milieu de terrain durant l’intersaison.

Et d’après les informations de Calciomercato, la Vieille Dame rêverait toujours de MarcoVerratti. Courtisan de longue date du Petit Hibou, le club turinois ne fera d’offre au PSG que si le principal concerné réclame officiellement un bon de sortie. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le compatriote de Ciro Immobile pourrait être délogé de Paris contre un chèque de 50 millions d’euros.