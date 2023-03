Publié par Timothée Jean le 16 mars 2023 à 18:35

La direction de l’ OM, qui souhaite renforcer son secteur offensif cet été, aurait finalement renoncé à l’idée de recruter Marcus Thuram.

L’ambiance à l’ OM est assez particulière en ce moment. Le week-end dernier, l'Olympique de Marseille a concédé un match nul frustrant face au RC Strasbourg (2-2) et se retrouve sous la pression du RC Lens dans la course à la Ligue des Champions. 2e de Ligue 1, l’ OM ne compte plus que deux points d’avance sur les Lensois.

Les Marseillais devront aller chercher la victoire sur la pelouse de Reims, dimanche prochain, sous peine de perdre leur place sur le podium et voir leur chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions sérieusement compromise. Cela n’empêche pas pour autant la direction de l’ OM de travailler sur son prochain recrutement.

Pablo Longoria et son équipe s’activeraient déjà en coulisse pour attirer de nouveaux renforts. Plusieurs pistes sont déjà à l’étude et l’une d’entre elles mènerait à Marcus Thuram. Ce n’est pas la première fois que l’international français est lié au club phocéen. Lors du dernier mercato hivernal, les recruteurs surveillaient déjà de très près la situation du jeune attaquant du Borussia Mönchengladbach.

OM Mercato : Marcus Thuram, des exigences trop élevées pour Marseille

Auteur de 14 réalisations en 25 matches disputés, toutes compétitions confondues, Marcus Thuram sera bientôt de libre de tout contrat avec le Borussia Mönchengladbach le 30 juin prochain. Depuis le 1er janvier, il est déjà libre de négocier avec le club de son choix, ce qui attise ses courtisans, dont l’Olympique de Marseille. Flairant la bonne option, la direction marseillaise a même entamé des manœuvres concrètes en vue d’arracher sa signature.

RMC Sport révèle en effet que l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, a récemment eu un déjeuner avec le père du joueur, Lilian Thuram. Ce rendez-vous discret a rapidement relancé les rumeurs sur une possible arrivée de Marcus Thuram dans la cité phocéenne. Sauf que la donne est bien différente en interne.

La source explique que l’ OM aurait en réalité abandonné cette piste offensive. Les dirigeants phocéens ont un temps étudié la faisabilité de l'opération, mais les exigences salariales de Marcus Thuram semblent hors de portée des finances de l’ OM. Ainsi, le président Pablo Longoria estimerait la venue du vice-champion du monde irréalisable sur un plan financier. Les Marseillais devront se tourner vers d’autres cibles offensives, moins onéreuses.