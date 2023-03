Publié par Enzo Vidy le 17 mars 2023 à 10:42

Samedi, l' ASSE se déplace au Havre, et n'est pas certain de pouvoir compter sur Mathieu Cafaro. Voici la compo de Saint-Etienne.

Après Bordeaux il y a deux semaines, l' ASSE se retrouve à nouveau confronté à un périlleux déplacement. Samedi après-midi, Saint-Etienne a rendez-vous au stade Océane pour défier le Havre, solide leader du championnat de France de Ligue 2. Un choc important entre deux équipes aux ambitions bien différentes.

En effet, le Havre joue le titre, tandis que l' ASSE doit encore assurer son maintien, surtout que l'écart se resserre derrière les Verts, après les deux matchs nuls concédés à Bordeaux, et face à Amiens le week-end dernier. Avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable, une contre-performance sur la pelouse du Havre samedi pourrait avoir de grosses conséquences.

La pression est maximale pour l' ASSE, qui est toujours dans le doute concernant son effectif pour cette rencontre, avec une grosse incertitude au milieu de terrain.

ASSE : Mathieu Cafaro incertain, Aïmen Moueffek trop juste

S'il a fait son retour à l'entraînement, Aïmen Moueffek s'exerce individuellement, et n'est pas encore prêt à faire son retour à la compétition. En ce qui concerne Mathieu Cafaro, ce dernier est incertain comme annoncé par son entraîneur jeudi, et sa participation à la rencontre de samedi entre le Havre et l'ASSE n'est pas assurée.

Pour le reste, hormis Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, le groupe stéphanois devrait être au complet, pour le plus grand bonheur de Laurent Batlles. Les Verts pourront également compter sur un soutien sans faille, avec plus de 1 000 supporters de Saint-Etienne qui devraient faire le déplacement au stade Océane pour ce grand rendez-vous.

La compo probable de l'ASSE face au Havre :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : S. Sow, A. Briançon, L. Pétrot

Milieux de terrain : D. Appiah, B. Bouchouari, T. Monconduit, V. Lobry, N. Nkounkou

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji