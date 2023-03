Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2023 à 14:13

Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, va devoir faire preuve d’ingéniosité pour composer son équipe contre le Stade Rennais, dimanche.

Dimanche, le Paris Saint-Germain accueille le Stade Rennais au Parc des Princes à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier va devoir se passer de plusieurs cadres, notamment en défense. En effet, si Presnel Kimpempe, opéré d’une cheville, est déjà forfait jusqu’à la fin de la saison, le capitaine Marquinhos souffre de douleurs intercostales depuis la victoire face au FC Nantes (4-2) et n’est pas disponible pour la réception du SRFC.

Touché à un muscle, le latéral droit Achraf Hakimi poursuit sa reprise individuelle sur le terrain et ne devrait pas être retenu par son entraîneur pour le choc contre le Stade Rennais. Victime d'une lésion haute des ischio-jambiers, Nordi Mukiele reste en soins et est aussi forfait pour le match de dimanche.

PSG : Une défense affectée par les blessures

Blessé à l’entraînement au mollet droit contre les jeunes du centre de formation, Sergio Ramos est lui aussi incertain pour affronter les hommes de Bruno Genesio. C’est donc avec une charnière centrale décimée que le PSG va se présenter face au Stade Rennais dimanche après-midi. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien a avoué que sa défense est sérieusement affectée par les blessures et a essayé de s’expliquer là dessus.

« La défense très affectée par les blessures ? Une erreur dans les préparations ou les séances ? Nuno Mendes a été blessé à la Coupe du Monde, Hakimi a joué avec une blessure. Kimpembe a été blessé tôt et longtemps. Sur un calendrier chargé, il y a eu très peu de rotation possible. Sergio Ramos, qui n’avait pas beaucoup joué la saison dernière, il fait partie des temps de jeu les plus élevés. Il n’y a pas une erreur de préparation ou de séances trop légères, mais simplement des blessures qui ont amené une surcharge », a confié Christophe Galtier, qui va donc devoir innover dans ce secteur de jeu face au Stade Rennais.

Concernant les autres absents dans le groupe de Christophe Galtier, Carlos Soler s’entraîne en salle après une gêne musculaire et Marquinhos s'est entraîné à part ce vendredi matin.