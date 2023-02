PSG : Sergio Ramos s'excuse après son pétage de plomb

Publié par Jules le 16 février 2023 à 09:46

Rien ne va plus au PSG ces derniers jours. Après la défaite face au Bayern Munich, Sergio Ramos a réalisé un geste terrible, pour lequel il s'est excusé.

Opposé au Bayern Munich, ce mardi en Ligue des Champions, le PSG s'est incliné sur la plus petite des marges (0-1) au terme d'un match globalement maîtrisé par les Bavarois. Le Paris Saint-Germain n'a rien montré pendant une grosse partie du match, ce qui a empêché les Parisiens de se montrer dangereux et d'inquiéter la défense munichoise. Un match frustrant jusqu'à l'entrée en jeu de Kylian Mbappé, qui a réussi à enflammer la rencontre pour le Paris SG, et a d'ailleurs inscrit deux buts hors-jeu durant la seconde période.

Cette nouvelle déconvenue en Ligue des Champions, bien qu'elle n'élimine pas le PSG, met encore une fois la pression sur le Paris SG qui est condamné à la victoire lors du match retour sur la pelouse du Bayern Munich. Ces derniers jours, les tensions se multiplient autour du Paris Saint-Germain avec, notamment, les rumeurs autour d'un départ de Neymar vers la Premier League. Une situation tendue qui a été renforcée par un geste de Sergio Ramos qui a créé une nouvelle polémique après cette rencontre.

PSG : Les excuses de Ramos après son craquage envers un photographe

Après le match, les joueurs du PSG sont allés saluer le virage Auteuil, suivis par un cortège de photographes. Quelque chose qui n'a pas plu à Sergio Ramos, bousculé par deux photographes, et qui a répondu de la pire des manières. En effet, le défenseur espagnol, très tendu après la rencontre, a fortement poussé le second photographe. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, et pour laquelle le joueur du Paris SG s'est excusé.

En effet, selon RMC Sport, le défenseur du PSG serait revenu sur son geste et aurait pris conscience de son acte. Comme l'explique le média sportif, "Sergio Ramos s’est excusé personnellement auprès du photographe allemand qu’il a bousculé." Pas sûr que cela suffise à effacer la polémique autour du joueur espagnol du Paris Saint-Germain.