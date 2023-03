Publié par Enzo Vidy le 17 mars 2023 à 15:32

À l'occasion du déplacement à Paris dimanche, le Stade Rennais va pouvoir compter sur le retour de Warmed Omari, suspendu à Auxerre.

C'est un grand défi qui attend le Stade Rennaisdimanche à Paris. Les hommes de Bruno Genesio ont rendez-vous avec le PSG au Parc des Princes, avec l'obligation de faire un résultat, sous peine de se faire prendre la 5e place par le LOSC. Un match difficile pour le SRFC, qui devra proposer bien mieux que le week-end dernier à Auxerre.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio ne pourra pas compter sur l'ensemble de son effectif. En effet, le coach du Stade Rennais sera privé de Xeka, Lorenz Assignon, Martin Terrier, et Jérémy Doku. En ce qui concerne le dernier cité, il a été sélectionné avec la Belgique pour le prochain rassemblement, une décision qui surprend Bruno Genesio.

"Très surpris de la convocation de Jérémy Doku, on fait les démarches nécessaires avec le club pour qu’il revienne au plus vite avec nous." Blessé face à l' OM le 5 mars dernier, l'ailier belge souffre d'une lésion à l'ischio, et il est impossible de savoir quand est-ce qu'il sera de retour.

Stade Rennais : Warmed Omari de retour face au PSG

Suspendu la semaine dernière à Auxerre (0-0), Warmed Omari sera de retour sur la pelouse du Parc des Princes dimanche après-midi. Présent en conférence de presse quelques instants après Bruno Genesio, le défenseur du Stade Rennais est revenu sur la période difficile qui a suivi son retour.

"J’étais revenu au moment où je devais revenir, mais j'étais un peu en manque de repère, j'étais un peu trop confiant en oubliant qu’il fallait un peu de temps pour récupérer d’une blessure." Désormais, cette mauvaise passe est derrière le jeune joueur du Stade Rennais, qui devra se montrer solide dimanche. D'autant plus qu'il aura beaucoup de travail face à un certain Kylian Mbappé, qu'il avait plutôt bien contenu l'an dernier au Parc des Princes, malgré la défaite 2-1 du SRFC.