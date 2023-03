Publié par Timothy le 17 mars 2023 à 13:42

Le Stade Rennais affronte le leader du championnat, le PSG, dimanche. Bonne nouvelle pour le SRFC, l'effectif de Christophe Galtier compte des absents.

Solide leader avec 4 victoires consécutives en championnat, le PSG se dirige tout droit vers un nouveau titre en Ligue 1. Mais dimanche la tâche risque d'être plus corsée. Les Parisiens comptent en effet plusieurs absences de taille qui devraient chambouler le dispositif de Christophe Galtier. En défense, l'infirmerie se remplit.

En plus de la fin de saison déjà actée de Presnel Kimpembe, plusieurs tauliers sont incertains face au Stade Rennais. Achraf Hakimi, qui a déjà manqué la dernière rencontre face à Brest en raison de douleurs musculaires, et Marquinhos, s'entraînent à part. Quant à Sergio Ramos, il est ménagé après une gêne ressentie au mollet droit.

Avant le Stade Rennais, Lionel Messi fait son retour à l'entraînement

Pour le reste du groupe, Carlos Soler s’entraîne en salle après une gêne musculaire et Nordi Mukiele est toujours en soins suite à une lésion haute des ischio-jambiers. Enfin, la grande inconnue demeurait pour Lionel Messi. Jeudi, l'attaquant argentin était absent de l'entraînement, sans que le motif ne soit dévoilé. Plus de peur que de mal, car ce vendredi, il a fait son retour dans le groupe.

L'effectif diminué du PSG peut profiter au Stade Rennais, qui vient de récupérer de blessure son taulier de la défense, Hamari Traoré. L'international malien, sur le banc à Auxerre, devrait retrouver son poste de titulaire sur le côté droit aux dépens de Djed Spence. Mais ce retour en force ne suffira pas. Le SRFC va devoir sortir les griffes face au PSG pour se relancer et oublier le triste match nul (0-0) à Auxerre, où les Bretons se sont montrés bien trop timides dans tous les secteurs de jeu.

Il reste 11 journées de championnat pour espérer décrocher une place en Coupe d'Europe. Pour l'heure, le Stade Rennais stagne à la 5e place, mais cela ne durera pas si les Rouge et Noir restent enfermés dans leur coquille. Surtout que la première partie de tableau se resserre. Le SRFC n'a désormais plus qu'un seul point d'avance sur Lille (6e) et 4 points d'avance sur Nice (7e) et Reims (8e). Devant, Monaco (4e) a 4 points d'avance et le Stade Rennais compte 7 points de retard sur le RC Lens qui s'est envolé à la 3e place.