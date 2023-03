Publié par ALEXIS le 17 mars 2023 à 19:43

L’ ASSE affronte le Havre en Normandie, samedi. Si Saint-Etienne assure ne pas penser à une revanche, Luka Elsner estime que si.

Le Havre avait infligé une lourde défaite à l’ ASSE (0-6) à Geoffroy-Guichard, lors de la 4e journée de Ligue 2, le 20 août 2022. Cette rencontre avait été électrique, car les Stéphanois avaient fini le match à 8 contre 11, après les expulsions d’Anthony Briançon (31e), Mathieu Cafaro (37e) et Étienne Green (66e). Sept mois plus tard, l’AS Saint-Etienne se déplace sur le terrain du HAC, ce samedi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 2. Elle pourra compter sur l’indéfectible soutien de ses supporters, annoncés entre 850 et 900 au stade Océane.

Évoquant ce match retour au Havre, Laurent Batlles et Mathieu Cafaro ont fait savoir qu’ils ne songent à aucune forme de revanche, même s’ils joueront pour une victoire contre le leader de la Ligue 2. « Une revanche ? Non », a répondu l’entraîneur de l’ ASSE, en conférence de presse d’avant-match.

Il s’est passé quelque chose d’irrationnel à l’aller, mais je n’ai pas d’aspect revanchard. On a juste envie de continuer sur notre lancée ». Le polyvalent ailier, exclu à l’aller, est en phase avec son entraîneur. « Il n'y a pas de sentiment de revanche. On veut juste rester sur notre dynamique », a déclaré Mathieu Cafaro.

ASSE : Luka Elsner, « si j'étais à Saint-Etienne, j'aurais envie de prendre une revanche »

Au Havre, Luka Elsner ne croit pas vraiment à ces déclarations. Il se méfie plutôt de l’équipe de Laurent Batlles, qui est invaincue lors des six derniers matchs (4 victoires et 2 nuls de suite). « Si j'étais de l'autre côté, j'aurais une belle envie de prendre une revanche ou en tout cas de venir faire un grand match ici. Mais ça, on le sait, on le prend pour acquis, on en est tout à fait conscient », a-t-il confié aux médias.

Selon le coach du Havre, le résultat du match aller avait été favorisé par les exclusions à l’ ASSE. Le match retour sera évidemment tout autre. « On a profité d'une situation qui est devenue extrêmement favorable […]. Ce sera différent ici. On s'y prépare et on voudrait livrer une prestation complète malgré l'énorme motivation que nous aurons en face. »