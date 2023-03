Publié par Timothée Jean le 17 mars 2023 à 23:03

À deux jours du choc entre l’ OM et le Stade de Reims, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, Samuel Gigot a mis en garde Folarin Balogun.

Tenu en échec par le RC Strasbourg (2-2) le week-end dernier, l’ OM devra rebondir. Avec deux petits points d’avance sur le RC Lens (3e), l'Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Le club phocéen devra impérativement s’imposer à Reims en vue de conserver sa deuxième place sur le podium. Les Phocéens connaissent très bien l’enjeu de cette rencontre.

Après l'élimination en Ligue des Champions, puis la terrible élimination en Coupe de France face à Annecy, l’ OM ne doit pas se rater dans son dernier objectif de la saison, celui de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Pour accomplir cette mission, les hommes d’Igor Tudor devront terminer à la 2e place du championnat. Et cela passe par une victoire dès ce week-end.

« On sait que chaque semaine, on est sous pression. On n'a pas d'excuses à avoir (…) Il faudra être à 100% afin d’éviter des regrets à la fin », a déclaré Samuel Gigot en conférence de presse ce vendredi. Le défenseur de l' OM est déterminé à aller chercher la gagne contre Reims. Mais cette rencontre comptant pour la 27e journée de Ligue 1 ne sera pas chose aisée pour les Phocéens. Et pour cause, le club rémois reste invaincu en cette année 2023.

OM : Samuel Gigot compte stopper Folarin Balogun

Le Stade de Reims reste en effet sur une série de 19 matches sans défaites, dont 4 victoires consécutives à domicile. Désormais candidat pour une qualification en Europe, le club entraîné par Will Still tentera de poursuivre leur belle série contre l’ OM et pourra compter sur son principal atout offensif, Folarin Balogun.

Auteur de 16 buts et 2 passes décisives en 26 matches de Ligue 1, l’attaquant britannique est l’homme en forme du Stade de Reims. Il sera le principal danger pour la défense marseillaise ce dimanche soir. Samuel Gigot, qui sera sans doute chargé de museler l’attaquant rémois, a déjà lancé leur duel.

Le défenseur de l' OM espère bien réussir à contenir la nouvelle sensation de Ligue 1. « Balogun est un super attaquant. Il réalise une super saison, c'est un très bon joueur. On espère pouvoir l'arrêter dimanche », a-t-il lancé. Les Rémois sont donc prévenus.