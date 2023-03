Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 00:13

Le Stade Rennais connait un coup de mou, avant d’affronter le PSG, dimanche à Paris. Malgré cela, Genesio est confiant pour l'objectif de fin de saison.

Le Stade Rennais est toujours 5e au classement de la Ligue 1 avant le coup d’envoi de la 28e journée. Cependant, l’équipe de Bruno Genesio a vu ses concurrents se rapprocher d’elle, à la suite de sa défaite (0-1) face à l’OM et son match nul à Auxerre (0-0). Le LOSC n’est plus qu’à un seul point du SRFC, et l’OGC Nice, le Stade de Reims et le FC Lorient sont en embuscade, tous à 4 points.

En cas de défaite du Stade Rennais, au Parc des Princes, dans deux jours, le club breton pourrait être éjecté de la 5e place au par les Lillois. La course pour la 5e place qualificative à la Ligue Europa s’annonce donc rude vu le nombre d’équipe en présence.

Stade Rennais : Genesio « n'est pas inquiet pour décrocher cette place européenne »

Pour autant, Bruno Genesio n’est pas de crainte. « Je ne suis pas inquiet, car j'ai un groupe composé de joueurs responsables, actifs et concernés et qui ont envie de décrocher cette place européenne quel qu'elle soit », a-t-il rassuré en conférence de presse.

« Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours 5e. On a notre destin entre nos mains. D'autres équipes devant nous sont en difficulté aussi. À nous de faire une fin de saison à la hauteur », a poursuivi le patron du staff technique du Stade Rennais.

Face à la concurrence pour les places européennes, Bruno Genesio a sa petite idée pour rester devant ses adversaires. « Ce qui a fait notre force, c'est le sens du collectif. Jouer ensemble et juste quand on a le ballon, mais aussi faire les courses ensemble et les efforts les uns avec les autres. […] les attitudes doivent être bonnes avec le sens du sacrifice », a-t-il indiqué, tout en prévenant ses joueurs contre les Parisiens : « Si on affiche le même état d'esprit dimanche à Paris qu'à Auxerre, on peut prendre une bonne fessée. »

En effet, l’entraineur du club breton n’avait pas du tout aimé la prestation de son équipe dans l’Yonne. « Sans doute l'un des pires matchs depuis que je suis à Rennes » a avoué Bruno Genesio, ce vendredi.