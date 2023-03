Publié par Timothée Jean le 18 mars 2023 à 06:05

Prêté par Manchester United, Eric Bailly ne devrait pas poursuivre son aventure à l’ OM. Les dirigeants phocéens ont tranché pour son avenir.

Il était pressenti fortement pressenti pour devenir le nouveau leader défensif de l’ OM cette saison. Mais Eric Bailly n’est jamais parvenu à se montrer à la hauteur des attentes placée en lui. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Manchester United, avec qui il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international ivoirien traverse actuellement une période très compliquée à l’ OM.

Depuis l’entame de la saison, le joueur de 29 ans est très peu utilisé par l’entraîneur Igor Tudor. La faute à des blessures récurrentes et sa longue suspension suite à son exclusion en Coupe de France contre Hyères. Si Eric Bailly est de retour dans le groupe phocéen après plusieurs semaines d’absence, il a encore du mal à retrouver un statut de titulaire à l’ OM.

Après sa prestation décevante lors du Classico perdu contre le PSG, le défenseur central est relégué sur le banc de touche.La preuve, l’ancien défenseur Villarreal a été laissé sur le banc de touche lors des trois dernières sorties de l’Olympique de Marseille. Et à priori, sa situation à l’ OM ne devrait pas s’améliorer d’ici la fin de saison.

OM Mercato : Marseille ne songe pas à conserver Eric Bailly

Eric Bailly est arrivé à l’ OM sous la forme d’un prêt en provenance de Manchester United. Son option d'achat devrait être automatiquement levée à condition que Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des champions et que dans le même temps, l’international ivoirien dispute 50% des matchs du club phocéen.

Pour l’heure, le défenseur ivoirien n’a disputé que 10 rencontres de Ligue 1. Et il est difficile de voir Igor Tudor l’aligner lors des 11 derniers matchs de la saison. RMC Sport conclut alors que Eric Bailly devrait logiquement quitter Marseille à l’issue de l’exercice en cours. D’autant plus que les dirigeants phocéens seraient déçus de son niveau de jeu et sa fragile physique.

L’ OM devrait donc se séparer de l’un des plus gros salaires de son vestiaire lors du prochain mercato estival. De son côté, Eric Bailly tentera de relancer sa carrière sous d’autres cieux. Un autre joueur se retrouve aussi dans ce même cas de figure. Prêté par le Celta Vigo, Ruben Blanco devrait aussi quitter l’ OM.

La source explique que le gardien de but retournera au sein du club espagnol qui souhaite le récupérer cet été. Les départs devraient ainsi se multiplier à Marseille lors de la prochaine fenêtre de transferts.