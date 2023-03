Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 09:17

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi discute actuellement avec le PSG pour une prolongation. Mais le club de la capitale a des conditions.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait le point sur la prolongation de Lionel Messi. Même s’il ne maîtrise pas tous les détails de ce dossier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avoue néanmoins : « je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion parce que je veux rester concentré sur l'équipe et les matchs. Quant à savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit : c'est la volonté des uns et des autres. Je sais qu'il discute : Leo est heureux dans le vestiaire. Leo, c'est 18 buts et 17 passes décisives cette saison. »

D’après le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, « n accord de principe pour une prolongation de contrat existe depuis plusieurs semaines » entre le PSG et la star argentine. Toutefois, « plusieurs détails restent encore à régler et les discussions se poursuivent » entre les deux parties. Toujours selon la même source, les dirigeants parisiens et le clan Messi discutent notamment de la durée du contrat, à savoir activer l’année supplémentaire déjà en option ou signer un nouveau bail d’une saison avec un an de plus en option. Prêt à poursuivre l’aventure en Ligue 1, l’ancien capitaine du Barça n’entend pas pour autant prolonger à des conditions trop éloignées de celles de Kylian Mbappé. Mais le PSG n’est pas prêt à céder à toutes les demandes.

PSG Mercato : Lionel Messi toujours prêt à poursuivre à Paris ?

En effet, selon les informations de Marca, Lionel Messi exige des garanties sur la compétitivité de l’équipe du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Cependant, l’affaire ne serait plus aussi simple du côté de la capitale. En effet, le média francilien explique que « tout le monde n’est pas convaincu au sein du club de l’opportunité de prolonger Lionel Messi. » D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne seraient pas prêts à céder « aux caprices » de la Pulga. Lionel Messi va donc devoir prendre une décision rapidement afin de permettre au PSG de planifier au mieux son prochain recrutement.