Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 11:55

L’entraineur du Stade Rennais n’a pas caché son jeu lors de son passage en conférence de presse, avant le PSG. Il assure qu’il ne mettra pas le bus à Paris.

Le Stade Rennais reste sur sur une défaite face à l’Olympique de Marseille à Rennes (0-1) et un match nul décevant contre le promu, l’AJ Auxerre (0-0). Dès lors, Bruno Genesio a demandé à son équipe de ne pas reproduire le match insipide livré à Auxerre face au PSG, sinon elle prendrait « une belle fessée » au Parc des Princes.

Le SRFC « ne devait donc pas afficher le même état d’esprit » à Paris si elle veut renouer avec la victoire. Mais pas que ! L’entraineur du club breton indique que son équipe sera très ambitieuse face au leader de la Ligue 1. « On y va avec l’ambition de jouer notre jeu […] . Je ne vais pas au Parc pour mettre le bus devant et essayer de faire un (0-0) et faire un hold-up sur un coup de pied arrêté ou une contre-attaque. »

Stade Rennais : Genesio ne voit pas le PSG comme une équipe diminuée

Le Stade Rennais va affronter une équipe parisienne diminuée. Opéré de la cheville, Neymar est absent, tout comme Presnel Kimpembe. Souffrant d’une gêne à la cuisse, Achraf Hakimi est aussi forfait. Quant à Sergio Ramos (touché au mollet droit), Marquinhos (douleurs intercostales) et Nordi Mukiele (lésion haute des ischio-jambiers), ils sont incertains. Les deux derniers semblent proches d’un forfait. Malgré cette hécatombe au PSG, Bruno Genesio ne jubile pas ! Il reste prudent face à « une grande équipe ».

« Ils auront à cœur d’abord de faire taire toutes les critiques. Puis ils sont devant leur public, donc je ne mise absolument sur aucun relâchement ou sur une équipe un peu plus démobilisée parce qu’éliminée en Ligue des champions. Ce sera un match très difficile, comme tous les matches lorsqu’on va au Parc », a prévenu le coach du Stade Rennais.