Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 21:20

Libre le 30 juin prochain et en discussions depuis des mois avec le PSG pour une prolongation de contrat, Lionel Messi a finalement tranché pour son avenir.

Si elle semblait acquise il y a quelques semaines, la prolongation de Lionel Messi pourrait finalement tourner au fiasco après le nouvel échec du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Selon les informations de Marca, ce nouvel échec pousserait l’attaquant argentin à se poser des questions sur son avenir.

Alors qu’il réclamait initialement des garanties sportives, le Champion du monde 2022 aurait finalement changé d’avis et ne serait plus chaud à l’idée de poursuivre l’aventure avec le club de la capitale française. Courtisé par le FC Barcelone et l’Arabie Saoudite, notamment la formation d’Al-Hilal, le partenaire de Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà tranché concernant sa prochaine destination.

PSG Mercato : Lionel Messi veut retourner à Barcelone

Arrivé gratuitement à l’été 2021, Lionel Messi ne restera pas une troisième saison en Ligue 1. En négociations avec le Paris Saint-Germain depuis des mois, le milieu offensif de 35 ans ne souhaiterait désormais plus parapher un nouveau bail avec les Rouge et Bleu. En effet, d’après les renseignements divulgués ce samedi par Foot Mercato, la priorité de Messi est désormais de retourner au FC Barcelone.

Pointé du doigt par la DNCG espagnole pour sa masse salariale, le club catalan serait déjà en train de trouver la solution adéquate pour assurer le retour de son ancien capitaine. Jorge Messi, père et agent du joueur, aurait rencontré à plusieurs reprises Joan Laporta, président du Barça, et le principal concerné échangerait régulièrement avec Xavi Hernandez, l’entraîneur des Blaugranas.